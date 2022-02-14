The Guardian: ФСБ поручили организацию переворотов в крупных городах Украины 7 14.02.2022, 12:51

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Фото: РИА «Новости»

Великобритания считает, что цель РФ — окружить Киев.

Великобритания считает, что российскому ФСБ поручено попытаться организовать перевороты в крупных городах Украины в случае вторжения РФ в Украину, сообщает «Новое время» со ссылкой на The Guardian.

Издание пишет, что согласно оценкам, в случае нападения Россия нанесет удар сначала по военным целям, затем окружит Киев и, возможно, другие крупные города. После этого диверсанты ФСБ попытаются установить в них пророссийское руководство.

Никаких конкретных доказательств для обоснования этого двухэтапного плана представлено не было, но, тем не менее, Великобритания считает его центральным сценарием вторжения. Также Россия будет стремиться избежать кровопролитных и высокорискованных городских войн после нападения.

Великобритания и США считают, что Россия уже собрала силы, способные вторгнуться в Украину, разместив более 135 тысяч военнослужащих у ее границ.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что считает нападение «весьма вероятным» и прервал семейный отпуск.

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