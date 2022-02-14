Сколько стоит свидание в Минске и соседних столицах 2 14.02.2022, 12:59

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За необходимый минимум взят ужин в ресторане на двоих, бутылка вина и два билета в кино.

Сегодня День святого Валентина — самое время рассказать о рейтинге стоимости свиданий. Аналитики Picodi.com посчитали, во сколько обходится свидание в разных городах мира.

Романтика бесценна

В исследование попало 56 столиц и крупных городов мира. Для рейтинга аналитики взяли условное свидание, которое включает в себя ужин в ресторане на двоих, бутылку вина и два билета в кино.

Дороже всего такое свидание обойдется в Цюрихе, Осло и Хельсинки. Жители этих городов в среднем потратят от 184 $ до 226 $.

Минск относится к десятке самых дешевых городов, в которых свидание стоит до 60 $. В белорусской столице билеты в кино и ужин с вином на двоих в среднем обойдутся в 58 $ — 9-е место рейтинга. Похожие цены ждут влюбленных в Киеве, Нур-Султане и Ханое. В Париже вечер для двоих будет стоить 126 $.

Выгоднее всего ходить на свидания в Боготе и Стамбуле. На романтический вечер в этих городах уйдет 48 $ и 44 $ соответственно.

Методология

В рейтинге учитывались цены в ресторанах среднего ценового сегмента за ужин из трех блюд и бутылкой вина, а также цены стандартных билетов в сетевых кинотеатрах на вечерний сеанс 2D в период с пятницы по воскресенье. Для конвертации валют журналисты использовали средний курс Google Finance за первую половину января 2022 г.

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