«Я случайно выиграла $506»: Как мошенники обманывают белорусов

«Я случайно выиграла $506»: Как мошенники обманывают белорусов10
- 14.02.2022, 13:16
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Будьте бдительны.
Мошенники не устают изощряться, так что не забывайте пополнять запасы бдительности. Чтобы увести чужие деньги, мошенникам не обязательно звонить и представляться «банковскими работниками». Иногда достаточно иллюзии выигрыша и заманчивой ссылки. По одной из таких ссылок перешел читатель «Онлайнера» Дмитрий.
Ссылку на акцию с приторными восторгами сбросили в одну из групп в мессенджере. Мужчина решил посмотреть, как работает мошенническая схема.
— «Выиграл» $3100, но банк не принимает валюту, нужно заплатить за конвертацию, — иронизирует Дмитрий.