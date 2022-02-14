МОК отменил вручение золотых медалей российским фигуристам на Олимпиаде 6 14.02.2022, 13:15

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Это решение связано с допинг-скандалом.

Исполком Международного олимпийского комитета принял решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт МОК.

«В интересах справедливости по отношению ко всем спортсменам и соответствующим НОК было бы нецелесообразно проводить церемонию награждения в командных соревнованиях по фигурному катанию во время Олимпийских игр в Пекине, поскольку в ней будет участвовать спортсмен, который, с одной стороны, имеет положительный результат допниг-пробы А, но чье нарушение антидопинговых правил с другой стороны еще не установлено», — говорится в сообщении.

Победителем командного турнира стала команда России, в которой выступала Камила Валиева. Уже после завершения соревнований стало известно, что в допинг-пробе, которую у спортсменки взяли еще в декабре, нашли запрещенное вещество.

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