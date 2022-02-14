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В районе Мозыря заметили восемь КАМАЗов российских ВС

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  • 14.02.2022, 13:32
  • 5,308
В районе Мозыря заметили восемь КАМАЗов российских ВС

Грузовики везли 10-тонные емкости.

В Мозыре сегодня читатель «Флагштока» заметил нехарактерную перевозку Вооруженных сил (ВС) России.

Около 11:30 из города по улице Гагарина восемь КАМАЗов с черными номерами провезли 10-тонные емкости. Машины проследовали из Мозыря по трассе в направлении Лельчиц (на этой же трассе Мозырский аэродром в Бокове).

Если вам что-то известно о перемещении колонн в рамках нынешних учений, сообщайте в наши соцсети.

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