В районе Мозыря заметили восемь КАМАЗов российских ВС

В районе Мозыря заметили восемь КАМАЗов российских ВС8
- 14.02.2022, 13:32
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Грузовики везли 10-тонные емкости.
В Мозыре сегодня читатель «Флагштока» заметил нехарактерную перевозку Вооруженных сил (ВС) России.
Около 11:30 из города по улице Гагарина восемь КАМАЗов с черными номерами провезли 10-тонные емкости. Машины проследовали из Мозыря по трассе в направлении Лельчиц (на этой же трассе Мозырский аэродром в Бокове).
Если вам что-то известно о перемещении колонн в рамках нынешних учений, сообщайте в наши соцсети.