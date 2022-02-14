Названо самое важное доисторическое произведение искусства 14.02.2022, 13:39

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Находка была сделана семь лет назад.

На новой выставке Британского музея «Мир Стоунхенджа» будет представлена новая находка национального значения: цилиндрическая резная меловая скульптура, обнаруженная в детской могиле эпохи неолита недалеко от йоркширской деревни Бертон Агнес. Сенсационная находка, один из четырех известных экземпляров, была сделана в 2015 году, но до сих пор о ней не сообщалось. Куратор исторической выставки в Стоунхендже описывает объект как «самый важный предмет доисторического искусства, найденный в Британии за последние 100 лет». Об этом пишет The History Blog (перевод — lenta.ua).

Цилиндр в форме барабана из твердого мела, украшенный замысловатыми геометрическими узорами, был обнаружен во время раскопок на месте, намеченном для строительства завода по производству возобновляемой энергии. Геофизическая съемка выявила два кургана, один круглый, один квадратный. Когда круглый курган был полностью раскопан, археологи обнаружили неповрежденное центральное захоронение, содержащее останки трех детей. Двое младших детей держались друг за друга, а старший обнимал младших за руку. Барабан с мелом был приставлен к голове старшего из троих.

Радиоуглеродное датирование человеческих останков установило, что дети умерли между 3005-2890 гг. до н.э. Это было то же самое время, когда строился Стоунхендж. Также в могиле были найдены отполированная костяная булавка и меловой шарик — артефакты, которые также были найдены при раскопках Стоунхенджа.

По конструкции он очень похож на три меловых барабана, обнаруженных всего в 15 милях от Бертон-Агнес в Фолктоне в 1889 году. Они тоже были обнаружены рядом с останками ребенка. В то время, когда они были найдены, барабаны не могли быть абсолютно датированы, но, учитывая новое открытие, предполагаемый возраст Folkton Drums теперь на 500 лет старше, чем считалось ранее. Барабан Burton Agnes и барабаны Folkton будут представлены на новой выставке вместе.

Нил Уилкин, куратор отдела «Мир Стоунхенджа» в Британском музее, сказал, что открытие было «действительно замечательным».

«Барабан Folkton уже более века остается загадкой для экспертов, но этот новый пример наконец начинает давать нам некоторые ответы. На мой взгляд, барабан Бертона Агнес еще более замысловато вырезан и отражает связи между общинами в Йоркшире, Стоунхендже, Оркнейских островах и Ирландии», — сказал он.

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