Перед встречей с Зеленским канцлер Шольц потребовал от Москвы срочной деэскалации 8 14.02.2022, 13:52

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Олаф Шольц

Сегодня глава Германии встретится с украинским президентом.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ожидает признаков деэскалации от России в ситуации вокруг Украины.

"Мы срочно ожидаем признаков деэскалации из Москвы. Дальнейшая военная агрессия будет иметь очень серьезные последствия для России. В этом я абсолютно согласен с нашими союзниками. Мы наблюдаем очень и очень серьезную угрозу миру в Европе", - написал Шольц в понедельник в Twitter перед визитом в Киев.

Он отметил, что продолжит переговоры по ситуации на украинской границе в Киеве и Москве 14-15 февраля. "В Киеве для меня важно выразить нашу неизменную солидарность и поддержку Украине", - заявил Шольц.

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