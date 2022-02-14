Загадка из белорусского леса: бобры научились лазить по деревьям? 8 14.02.2022, 13:56

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Странную картину увидели у Новогрудском районе.

Странную и немного пугающую картину увидел читатель «Онлайнера» Артем. В затопленной пойме торчат и лежат деревья, некоторые погрызены бобрами. Пока все в рамках приличий. Но выделяется один ствол: он в нескольких местах погрызен на высоте больше 5 метров. С каких пор бобры научились лазить по деревьям? Это законно? Кто еще способен на такое? Журналисты спросили у специалистов, что это было.

По словам читателя, снимок сделан у деревни Мотча в Новогрудском районе.

У дерева в центре кадра узнаваемым способом отгрызены верхушки, а чуть ниже, похоже, классические бобриные отметины.

Но кто и зачем подсадил туда бобра? Или это кто-то другой?

На такую высоту могли добраться белка, рысь или дятел — но вряд ли додумались бы кусать ствол. Теоретически до этой высоты может дотянуться жираф, но они не грызут ствол, питаются листьями. Еще один подозреваемый — безумная грузинская собака. Она, как мы видели, способна перегрызать деревья, но, надеемся, не умеет пока лазить по стволу. Все эти версии выглядят дико — но не более дико, чем бобр, лезущий на дерево.

Есть еще один вариант — человек. От пранкеров нынче всего можно ждать.

Снимки журналисты показали зоологам Национального парка «Припятский». Там сообщили: следы на деревьях действительно похожи на результаты деятельности бобров, если это не шутка. Более точно по фотографиям сказать нельзя. А других животных, способных на подобное, у нас нет. Специалисты выдвинули одну гипотезу: у бобра могла быть «стремянка». Точнее, другое поваленное дерево, по которому зверь добрался к макушке. Таким способом эти грызуны вполне могут передвигаться. В дальнейшем оно могло упасть или быть распилено — поэтому ничего подходящего не видно в кадре.

И все же загадка остается в силе.

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