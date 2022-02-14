Коту под хвост 3 Александр Щерба

14.02.2022, 14:03

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Александр Щерба

Даже самые большие путинферштееры сейчас по большей части либо молчат, либо отгавкиваются.

На этой неделе путешествовал по делам. В воскресенье с утра лечу домой в Киев. Такой трогательной поддержки и заинтересованности Украиной, которую увидел на этой неделе, не видел никогда.

Чернокожий водитель такси в Нью-Йорке, который нон-стоп слушает трансляцию CNN, чтобы слышать, что происходит в Украине... Австрийский журналист, годами немного издевавшийся над "коррумпированной" Украиной, а сейчас спрашивающий, что я могу сделать, как помочь... Группа членов парламента, которая пишет: "Готовы приехать хоть сейчас, чтобы продемонстрировать поддержку"...

По опросам даже в глубоко нейтральной Австрии 70% людей считают, что поведение России дестабилизирует ситуацию в мире. Когда еще это могло быть?

С этой точки зрения Путин уже проиграл. Эта российская орда на украинской границе, это напыщенное поведение прожорливой империи, эти очевидные параллели с 1930-ми годами оттолкнули от России даже тех, кто хотел оставаться слепым и глухим.

Я всегда скептически относился к разговорам о "мировой коалиции в поддержку Украины". Да, была коалиция мировых лидеров, для которых 2014 год стал личной оплеухой. Но это была коалиция ситуативная. В последние годы эти лидеры один за другим отошли от власти.

На их место пришли те, для кого 2014-й был просчетом предшественников. У них была та же иллюзия, что и у многих лидеров перед ними: приехать в Москву, посмотреть Путину в глаза, продемонстрировать уважение и тем самым "дать дипломатии шанс". В последние недели Путин надавал пощечин и этим.

Все путинские инвестиции в обман мира, все эти Russia Today и "спутники" пошли коту под хвост. Даже самые большие путинферштееры сейчас по большей части либо молчат, либо отгавкиваются.

Но больше всего поражает поведение Украины. Народа, который готов к самому худшему, которому страшно, но он не паникует. Который стоит на своем. Тем более что ему нужно не так много – чтобы его оставили в покое.

Здесь нет никаких американских самолетов, за которыми бегут украинцы. Здесь наоборот – американцы, которые до последнего отказываются садиться в свои самолеты и бросить украинцев на произвол судьбы.

Что бы ни было впереди, какая бы тьма не ждала нас – мы встретили ее достойно.

Александр Щерба, "Фейсбук"

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