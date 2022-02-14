Как выгодно покупать товары из аптек 3 14.02.2022, 14:07

4,512

Журналисты рассказали о семи способах «сэкономить» на здоровье.

В сезон простуд и разгар пандемии журналисты myfin.by опровергают миф, что на здоровье экономить нельзя, и рассказывают, как покупать лекарства и другие товары из аптек выгодно.

Сэкономить до 20% на лекарствах и других товарах из аптек можно с помощью этих способов. А в конце материала мы приведем список условий по дисконтным программам крупных сетей белорусских аптек.

Сравнивайте цены онлайн

Самый простой способ не переплатить за лекарства – сравнить цены в разных сетях аптек. Это можно сделать на сайте Tabletka.by и 103.by. Информация обновляется каждый день.

Используйте онлайн-бронь

Некоторые сети предлагают скидку за заказ онлайн. Например, на сайте аптек «Планета Здоровья» при оформлении онлайн-брони все косметические, лекарственные и профилактические средства можно купить со скидкой 5%.

Следите за акциями

На сайтах аптек можно найти специальные разделы «скидки/акции». В них каждый месяц или каждую неделю, в зависимости от аптеки, можно найти товары на 10-50% дешевле первоначальной цены, а также акции 1+1. Так, в аптеках ADEL и «Добрыя лекi» в феврале можно купить 4 гематогенки по цене 3-х, и это не единственное предложение на их сайте. Свои скидки и акции в интернете также публикуют «Любимая аптека» и «Планета Здоровья».

Покупайте не всю упаковку, а блистер (пластину)

Если болезнь не хроническая и вам не нужно принимать лекарства длительное время, есть смысл попросить у фармацевта одну пластину таблеток или несколько ампул, рассчитанных на курс лечения.

Показывайте удостоверения

Практически во всех аптеках есть система скидок и бонусов для отдельных групп населения. Например, для людей пенсионного возраста, многодетных семей и инвалидов всех групп, а иногда встречаются скидки и для родителей детей до 3-х лет, студентов и курсантов.

Используйте программу лояльности

Многие аптеки предлагают скидочные или накопительные карты. Обычно они бесплатные или стоят меньше рубля, если совершить покупки на определенную сумму (зачастую на 20-50 рублей). Карты помогают сэкономить от 1% до 7% на сумме в чеке или оплатить до 70% стоимости товара. Например, по карте аптеки «Ремедика» можно получать 3% практически на все лекарства.

Используйте другие карты лояльности

Не всегда для скидки нужна именно карта аптеки. Сэкономить от 1% до 20% на лекарствах можно с помощью карт лояльности сетей супермаркетов или определенных банковских карт. Например, скидки в разных сетях аптек дают карты сетей «Виталюр», «Евроопт», дисконтной программы Diva.by, карты «Леди-карт» от Беларусбанка, «Моцная картка» от Белинвестбанка и другие.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».