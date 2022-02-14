Беларусь – аутсайдер Восточной Европы по подушевому ЗВР 2 14.02.2022, 14:30

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Улучшения в 2022 году не ожидается.

Беларусь оказалась одной из двух стран региона, где ЗВР сократились по сравнению с допандемийным периодом.

Золотовалютные резервы Беларуси за январь 2022 года выросли. Однако если сравнить с теми ЗВР, что были конце 2019-го, до ковид-кризиса, то окажется, что произошло существенное падение.

На фоне остальных стран Восточной Европы и СНГ Беларусь в этом плане выглядит хуже всех. И это несмотря на самую значительную (в относительном выражении) в регионе помощь МВФ в 2020 году, пишет Infobank.by.

Как показывает статистика, за два года валютные резервы упали только в двух странах: в Беларуси и в Казахстане.

Беларусь в рейтинге стран СНГ и Новой Европы по абсолютному размеру ЗВР находится в нижней трети списка. А вот в рейтинге стран по среднедушевому размеру ЗВР Беларусь плетется в последней тройке стран, превышая только показатели Украины и Кыргызстана.

Многолетним лидером в рейтинге размера ЗВР на душу населения остается Чехия. Второе место недавно заняла Хорватия (благодаря самому большому приросту ЗВР с 2019 года.

В начале 2021-го Беларусь была даже на предпоследнем месте – когда по показателю ЗВР на душу населения ее обогнала Украина. Но «вертолетные» деньги от МВФ, которые были «раскиданы» по миру в августе 2021 года, и от чего Беларусь выиграла больше остальных, вернули превышение белорусского показателя над украинским.

Из последнего пресс-релиза Нацбанка Беларуси получается, что улучшения в 2022 году не ожидается: ЗВР Беларуси будут снижаться.

«Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2022 год объем международных резервных активов на 1 января 2023 года должен составить не менее 7,0 млрд. долларов», – говорится в сообщении. Это на 1,5 млрд меньше, чем сейчас.

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