В Бахрейне нашли искусственный остров возрастом 1200 лет 14.02.2022, 14:28

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Древний колодец на первом рукотворном острове Бахрейна / ©newsofbahrain.com

То, что раньше считали следствием природного явления, оказалось делом рук человека.

Группа британских археологов под руководством профессора Роберта Картера (Robert Carter) проводила раскопки на острове Аль-Сайях в Бахрейне. Этот остров и раньше привлекал внимание, но не археологов, а геологов. Дело в том, что он сильно отличается по почвенному составу и некоторым другим деталям от прочих небольших островов Бахрейна. Поэтому долгое время предполагали, что Аль-Сайях образовался в результате какого-то природного явления. Сейчас стало ясно, что это не так, пишет Naked science.

Исследователи пришли к выводу, что остров рукотворный, ему не менее 1200 лет. Дело тут в одной особенности архипелага Бахрейн. В его северной части с древних времен люди наблюдали не уникальное, но все же редкое явление: выход пресной воды со дна моря. Источники рассказывают, что пресная вода пузырилась среди соленой.

Остров Аль-Сайях / ©newsofbahrain.com

Как известно, сейчас Бахрейн состоит из 51 естественного острова и 33 искусственных. Судя по всему, статус Аль-Сайяха придется менять. По мнению Роберта Картера, остров рукотворный и существовал уже в раннеисламскую эпоху, а может быть, и раньше. Он пояснил, как люди возвели эту искусственную землю.

Для этого они сначала создали цистерну или резервуар для воды вокруг источника, чтобы удерживать пресную воду, выходящую из скалистого морского дна. Затем построили толстую круговую стену вокруг него, чтобы сформировать небольшой остров шириной менее 20 метров. А потом его укрепили, окружив еще одной изогнутой стеной — чем сформировали остров шириной около 40 метров.

Наконец, люди возвели прямые стены на южной и восточной сторонах острова, которые пересекались друг с другом под прямым углом, — получился пирс. Для укрепления платформы острова использовали коралловые блоки. В результате создали участок суши длиной не менее 60 метров и шириной более 40 метров.

Кроме того, археологи раскопали небольшое здание рядом с источником. Там же находились приспособления для подъема воды. Зачем все это надо было?

Античные источники упоминают Бахрейн с того момента, как на островах высадился Неарх — мореплаватель и полководец Александра Великого. Страбон и другие античные авторы писали, что он отметил один из основных промыслов местных жителей — добычу жемчуга. Страбон даже упоминает, что Александр заинтересовался сообщением Неарха, но времени выбраться на острова так и не нашел.

На Аль-Сайяхе, который группа Картера признала рукотворным, нашли большие кучи старых раковин жемчужных моллюсков. Причем раковины эти перемешаны с керамикой VII-VIII веков нашей эры. Возможно, остров построили для того, чтобы снабжать пресной водой ныряльщиков. Лодки подходили к пирсу и без задержки получали пресную воду.

По нашим сегодняшним представлениям, первые искусственные острова строили еще люди неолита: некоторые кранноги (круглый островной дом) в Шотландии и Ирландии поставлены на рукотворных участках суши. Другой — наверное, более известный пример — это архипелаг Нан-Мадол в Тихом океане, состоящий более чем из сотни искусственных островков.

Ученые до сих пор не вполне сходятся во мнении, зачем люди перетаскивали базальтовые плиты, чтобы с их помощью создать на основе коралловых блоков участки суши. Основная версия — религиозная, что похоже на правду, так как на островах Нан-Мадола много остатков храмов и гробниц, но крайне мало следов жилья.

Базальтовые плиты Нан-Мадола / ©wikipedia.org

Самые ранние находки на Нан-Мадоле датируют концом XIII века, а в XVI веке комплекс оказался заброшен. То есть остров Аль-Сайях в Бахрейне существенно старше Нан-Мадола, хотя и имел, в отличие от него, сугубо утилитарное назначение. Другие искусственные острова строили еще позже — например, Дэдзиму в бухте Нагасаки возвели в XVII веке, чтобы голландцы с торговых судов совершали все необходимые операции именно там и не оскверняли своим присутствием японскую землю.

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