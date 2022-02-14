«Ни работы, ни денег, ни патента!» 14.02.2022, 14:28

2,090

Мигранты из Узбекистана, которых отправило в РФ госагентство миграции, взбунтовались.

Несколько трудовых мигрантов из Узбекистана, которых Министерство занятости и трудовых отношений отправило на работу на рыбокомбинат в Смоленской области России, сбежали от работодателя и записали видеообращение. Они сообщили, что российский завод оставил их без работы и без денег, а также не обеспечил их необходимыми для легального проживания в России документами: патентом и регистрацией по месту жительства, передает «Настоящее время».

Чиновники Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана заявили, что ситуация на рыбном заводе в Вязьме "взята под контроль", однако сбежавшие мигранты рассказывают, что на заводе еще остаются около 30 мигрантов из Узбекистана, у которых отобрали паспорта и не платят им денег.

"Мы приехали в Россию с документами, согласно которым государство "обязуется обеспечить" нас работой. Но что мы должны делать, если остались на улице после того, как фирма не выполнила взятые на себя обязательства и уволила нас? – рассказал журналистам мигрант по имени Фаррух, один из тех, кто сбежал 10 февраля с завода в Вязьме. – На заводе в Смоленске осталось еще много мигрантов, которые приехали в надежде заработать деньги. Среди них есть мигранты в возрасте".

По его словам, большая часть работников приехала в Смоленскую область РФ из Андижанской области, также на заводе есть выходцы из Навоийской области.

"Когда мы приехали на работу, нам сказали, что жилье и питание будет за счет цеха, зарплата будет составлять 45 тысяч рублей (около $600), у некоторых будет доходить до 50-60 тысяч рублей, – говорит уроженец Наманганской области по имени Бабур. – Но когда мы приехали в Вязьму, нам не показали наше рабочее место. Они сказали, что сами сообщат нам время, когда мы сможем начать работу, и забрали у нас паспорта. Потом мы услышали, что у работавших там мусульман забрали паспорта и не отдавали им документы на протяжении 5-6 месяцев, в результате чего они погрязли в долгах и не получали никакой зарплаты".

"После этого мы сказали работодателю: "Вы ведь обещали, что все будет за ваш счет!" Затем мы решили забрать свои паспорта и уехали в Москву", – говорит он.

"Работодатель не дал нам ни работы, ни денег, не помог сделать регистрацию и получить патент. Когда я спросил у работодателя: "Когда вы сделаете мне патент?" – он выгнал меня на улицу вместе с моей семьей, заявив: "Ты уволен!" – рассказывает мигрант по имени Фаррух.

Единственный рыбозавод в Вязьме принадлежит компании "Балтийский берег": она выпускает соленую и копченую рыбу, пресервы, морепродукты, икру. В 2017 году материнская компания "Балтийского берега" была признана банкротом, а ее долговые обязательства были приобретены Сбербанком. За последние годы компания распродала часть принадлежащих ей активов, однако завод в Вязьме по-прежнему указан на ее сайте в качестве одной из производственных площадок.

По словам мигрантов, значительная часть из них приехала на работу на завод в Вязьме на основании контракта, составленного при посредничестве Агентства по вопросам внешней миграции Узбекистана (часть работников завода в Вязьме оформлялась самостоятельно). Именно через это ведомство в последние годы мигранты из Узбекистана централизованно едут в Россию и оформляют все документы. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявлял, что перевод программы по организованной трудовой миграции под контроль властей защитит права мигрантов в России и других странах: им будут помогать с переводческими услугами, будут централизованно оформлять получение патента, страховки, а с их зарплат за границей будут идти пенсионные отчисления.

Это не первые жалобы мигрантов из Узбекистана на завод в Вязьме. После прошлых обращений работников рыбокомбината в конце ноября 2021 года в Смоленскую область приехала комиссия Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана. Тогда пресс-секретарь министерства Мавжуда Мирзаева опубликовала видео: на нем представители министерства выдают паспорта примерно 70 мигрантам, у которых отобрал документы российский работодатель.

На том же видео представитель рыбного завода по имени Роман говорит, что на заводе работает 200 мигрантов из Узбекистана. Некоторые из них, уроженцы Андижана, жаловались, что не могут получить свои зарплаты. В видео говорится, что чиновники помогли расторгнуть контракты тем мигрантам, которые не хотели продолжать работать на заводе, а сотрудники завода обещали им выплатить деньги. "Каждый из них сможет получить расчет в бухгалтерии", – говорил на камеру один из представителей завода.

Но мигранты, которые сбежали из Вязьмы, говорят, что после визита делегации Минтруда Узбекистана положение мигрантов на заводе не улучшилось.

"Нас попросили написать заявление, чтобы здешнее Агентство по вопросам трудовой миграции могло провести проверку. Но это не дало никакого результата", – говорит один из мигрантов. По его словам, никакой альтернативной работы вместо завода в Вязьме узбекистанские чиновники им не предоставили. Сейчас часть этих людей разместили у себя неравнодушные соотечественники, которые живут в России, а другую часть мигрантов Агентство по вопросам внешней миграции разместило в хостелы в Москве.

Пресс-секретарь Агентства по вопросам внешней миграции Ортикходжа Норов заявил, что "наше представительство в Москве занимается этим вопросом". Однако подчеркнул, что "среди этих мигрантов есть и те, которые поехали в Россию сами, без посредничества нашего агентства".

Еще один сотрудник Министерства по вопросам занятости и трудовых отношений Узбекистана заявил Радио Свобода, что в конце прошлого года на работу в Санкт-Петербург, Мордовию, Москву, Пензу и Смоленскую область из Узбекистана было отправлено около 500 мигрантов. Часть этих людей, по его словам, поехала работать на предприятие "МК Ресурс" в Пензенской области, но, не получив там зарплаты, снялась с места и самостоятельно поехала работать на рыбокомбинат в Вязьме.

"Эти работодатели грубо нарушают условия своего контракта и продолжают эксплуатировать наших граждан, не платя им ни копейки", – сказал на условиях анонимности представитель Минтруда Узбекистана.

Андижанский ютуб-блогер Маруфжон Сабиров – один из активистов, которые пытаются привлечь внимание к положению узбекских мигрантов в Вязьме.

"Я хотел бы обратиться к сотрудникам Агентства по вопросам внешней миграции с просьбой не обманывать узбекских мигрантов и перед тем, как отправлять их в Россию, говорить им всю правду о тамошнем положении, – говорит он. – На фотографии мигрантам показывают одно, а когда они приезжают в Россию, то сталкиваются совсем с другой ситуацией. Нашим мигрантам обещают трехразовое питание. Но я общался с теми, кто работал там, и они говорят, что наших мигрантов кормят едой, которую даже собакам не дают!"

"Эти ребята берут кредиты в Узбекистане, чтобы купить билеты в Россию, но там им не дают работу, а на родине их родителям приходится закрывать эти кредиты за счет своих пенсий", – говорит блогер.

Это не первый случай, когда узбекские мигранты, отправленные на работу за рубеж Агентством по вопросам внешней трудовой миграции, попадают в трудное положение. В прошлом году аналогичные претензии предъявляли мигранты из Узбекистана, которые работали на рыбокомбинате "За Родину!" в Калининградской области России. При этом правительство Узбекистана не хочет отказываться от отправки мигрантов в Россию и в ближайшее время собирается отправить на стройки в РФ 10 тысяч граждан, а для работы в сфере агропромышленного комплекса – более тысячи человек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».