Жителей деревни под Поставами лишили мобильной связи 12 14.02.2022, 14:32

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Сельчане в шоке.

Жители деревни Гута Поставского района остались без мобильной связи, пишет телеграм-канал «Витебск, я гуляю».

Дело в том, что там поставили новую вышку МТС, но при этом отключили поддержку 2G. Жители же деревни — преимущественно пенсионеры, которые привыкли пользоваться кнопочными мобильными телефонами. Те как раз и пользовались 2G.

На обращение в МТС служба поддержки оператора порекомендовала купить жителям деревни смартфоны.

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