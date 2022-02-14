На чьей стороне играет Германия 4 Сергей Джердж

14.02.2022, 14:37

3,276

Сергей Джердж

Противодействовать тоталитарным диктаторским режимам можно только путем всеобщего объединения.

Послевоенное германское культивирование вины перед Москвой за II Мировую войну в сегодняшней ситуации не совсем уместно. Особенно учитывая нынешнее поведение Кремля.

Опыт прошлого века показал, что противодействовать тоталитарным диктаторским режимам можно только путем всеобщего объединения. Такова была антигитлеровская коалиция, в которую входило и немецкое антинацистское подполье.

Сегодня мир стоит перед шантажом ядерной России, которая на самом деле сама не знает, чего хочет. Причины собственной агрессивной политики и поведения можно попытаться поискать в российском характере, но в конце концов мы приходим к выводу о простом желании сегодняшних дерзких и капризных кремлевских небожителей не выпускать власть из рук

А вместе с тем ордынское происхождение московской власти побуждает ее доминировать над всеми, обожая поклонение, угодничество и восхваление. Лишь малое исключение этого не делает. Но это малое исключение проявляется только при предоставлении льгот, скидок, особых условий, подкупа и шантажа.

Охват российскими войсками и формирование экономической блокады Украины осуществляется с севера, востока и юга. Разведка США предупреждает о возможном начале войны России против Украины 15 или 16 февраля 2022 года. Обнародование дат может иметь под собой разные основания. Возможно, это работа на опережение. Показать России что мы (Запад) все знаем. Если мы знаем о дате вторжения, то, возможно, знаем и о дальнейших конкретных планах и шагах. А значит, сможем противодействовать и нивелировать действия России. Это может вынудить ее поменять планы. Также утечка даты начала войны подталкивает всех европейских (и не только) союзников определиться, на чьей они стороне. Либо они подтверждают свое участие в антикремлевской коалиции, либо проявляется их открытая или скрытая зависимость от путинского режима.

Чрезвычайно важна позиция Германии. И это не только из-за Северного потока — 2. А именно из-за значимости реалистической оценки этой страной угрозы мировой безопасности, которую несет Путин.

Сегодня от представителей Берлина мы слышим о необходимости мирного разрешения конфликта с Россией. Однако однозначно этой войны в Европе могло бы и не быть, если бы в свое время Украину и Грузию приняли в НАТО. Путин и сейчас говорит, что воевать с НАТО он не хочет, боится и, конечно же, проигрывает альянсу в силе. Но то, что Германия и Франция и примкнувшие к ним Бельгия и Нидерланды отказали Киеву и Тбилиси в членстве в этом евроатлантическом оборонном союзе, собственно, и создало возможность сегодняшнего кризиса. Дальновидности на тот момент не было, ведь тогдашние европейские руководители поверили Путину, который нашептывал мантры о том, что в Европе будет безопасность и все будет как обычно, даже когда Украина будет вне НАТО. Однако попустительство капризу русского фюрера явилось предпосылкой восстановления империи.

А разве страну, которая избавилась от третьего в мире запаса ядерного оружия ради глобального мира, не стоило бы приютить в НАТО? Неужели одного этого взноса было мало?

Неблагодарное дело моделировать, как бы развивалась история. Следует продолжать убеждать европейского лидера — Германию — стать активным участником антикремлевской коалиции. Это поможет Украине, однозначно поможет Европе, а значит и Германии.

Послевоенное германское культивирование вины перед Москвой за II Мировую войну в сегодняшней ситуации не совсем уместно. Особенно учитывая нынешнее поведение Кремля, из-за чего Путина каждый раз сравнивают с Гитлером в части развязывания разных войн и захвата территорий других стран. А трагедия Украины во второй мировой войне была, очевидно, значительнее, чем трагедия России. Ведь война шла с большими боями и оставляла после себя руины с запада на восток и с востока на запад. Захвачен и разрушен был именно Киев, а не Москва. Мы справедливо заслуживаем на большие сантименты и нуждаемся в большей поддержке. Чтобы Киев еще раз не был оккупирован кремлевской кликой, стоит укреплять нашу страну экономическим, финансовым и военным способом.

Было бы очень убедительно, если бы федеральный канцлер Германии Олаф Шольц посетил кроме Киева еще и линию разграничения на Донбассе. Это усилило бы его понимание процессов, происходящих в Украине и вокруг нее.

Сергей Джердж, «Новое время»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».