Forbes: Русские батальоны уязвимы 4 14.02.2022, 14:49

10,556

И украинские командиры знают, как их разбить.

Москва разместила на границе с Украиной мощные силы, но и они уязвимы, утверждает военный эксперт Forbes (перевод — inosmi.ru). По его словам, ВСУ хорошо информированы о конкретных тактических недочетах российской техники. Эксперт предлагает украинцам план действий, но чтобы все получилось, командирам понадобится "решимость". Между тем Россия спекуляции о возможности войны отвергает.

Российская армия разместила вдоль украинских рубежей почти сто батальонных тактических групп со всем снаряжением. Это мощная сила – более тысячи танков и сотни артиллерийских орудий с регулярной инженерной, противовоздушной и радиоэлектронной поддержкой.

Но и она уязвима. Если российский президент Владимир Путин распорядится вторгнуться в Украину и придаст этим новый виток восьмилетней войне, российская армия столкнется с полностью мобилизованными украинскими силами, численно превосходящими нападающих, – по крайней мере, на бумаге.

Стержневой вопрос для киевского правительства стоит так: насколько упорно и хитро украинские силы готовы сражаться. Ведь почти за десятилетие ожесточенных боев украинцы уже выяснили основные недостатки типичной российской БТГ.

Если украинские батальоны смогут этими слабостями воспользоваться, они существенно затормозят или даже остановят российское наступление, хотя Россия, вероятно, будет контролировать воздух, море и электромагнитный спектр.

Капитан армии США Николас Фьоре (Nicolas Fiore) изложил варианты в статье от 2017 года для журнала танкового корпуса Armor ("Броня"). "Хотя тактические поражения русских были редкостью – дело скорее заканчивалось оперативным тупиком, а не решающим поражением – успехов украинской регулярной армии набралось достаточно, чтобы предположить, что у российских БТГ имеются тактические уязвимости, которыми можно воспользоваться".

Главный момент – это личный состав. Свои БТГ российская армия организует так, чтобы использовать артиллерийскую огневую мощь – свой традиционный конек – и сберечь ценнейший ресурс армии: квалифицированную и профессиональную пехоту.

Помните: Россия стареет, а ее население сокращается. А призывники-срочники в бою практически бесполезны. Российская армейская бригада на бумаге состоит из нескольких батальонов, но в действительности может сформировать лишь одну БТГ из 36 отрядов профессиональных солдат. Бригада американской армии, напротив, может выставить 60 отрядов.

В конфликтах вроде донбасского российские регулярные войска сражаются вместе с местными военизированными формированиями – в данном случае антиправительственными сепаратистами из Луганской и Донецкой "народных республик".

"Командир БТГ попытается воспользоваться имеющейся ударной мощью, чтобы нанести противнику потери и вынудить его пойти на переговоры об урегулировании. Однако при этом он должен беречь свои силы, потому что восстановить их оперативно не удастся, а стратегическая цена потерь высока, – написал Фьоре. – Чтобы сохранить боевую мощь, БТГ обеспечивают безопасность местности и собственную защиту от прямых и косвенных атак за счет марионеточных сил местных военизированных формирований".

Для украинцев эти марионеточные войска – лучшая мишень. Регулярная пехота БТГ рассредотачивается, чтобы зафиксировать силы противника вдоль линии фронта и прикрыть тяжелые орудия и конвои с припасами.

Если украинский командир сможет мобилизовать достаточно сил, чтобы удержать российские регулярные войска на месте, а заодно организовать контратаку, он сможет обходным маневром поразить БТГ в самое уязвимое место. То есть там, где за безопасность отвечают марионеточные силы.

Под ударом может оказаться даже исходный район БТГ, где находятся командный пункт, разведывательные подразделения и ключевые вспомогательные функции.

Успех проникающего рейда на слабые места БТГ доказывает собственный опыт украинской армии в Донбассе. Так, в августе 2014 года 95-я десантно-штурмовая бригада украинской армии проникла в тыл сепаратистов более чем на 160 километров. "Они уничтожили и захватили российские танки и артиллерию и освободили ряд изолированных украинских гарнизонов, прежде чем вернулись на исходные позиции", – сообщает Фьоре.

Провести аналогичный рейд, когда самые дальние силы противника состоят из российских регулярных войск, а не марионеток, разумеется, гораздо сложнее. Но тоже возможно. Ограничения российских БТГ проявились и на более поздних этапах войны в Донбассе – в частности, в ходе битвы за Мариуполь в феврале 2015 года.

"Российский танковый батальон был брошен в бой за город до подписания соглашения о прекращении огня „Минск II”, но его разгромила всего лишь одна Украинская рота без танков", – написал Фьоре.

"Атака пехоты продлилась три месяца при поддержке российской артиллерии и реактивных систем залпового огня, но проникнуть на восточную окраину города сепаратистам не удалось, – продолжил Фьоре. – Успех русских предотвратила украинская добровольческая пехота при поддержке армейских танков и дальнобойной артиллерии: местных сепаратистов не хватило, а вводить достаточное количество регулярной пехоты Россия не пожелала".

Оцените эти два события, и победная стратегия против российских БТГ предстанет со всей ясностью. Выстоять обстрел БТГ и последующий лобовой штурм не столько ради выживания, сколько чтобы зафиксировать немногочисленные отряды регулярной пехоты на местности. Затем контратаковать и целиться в район сосредоточения БТГ. После этого сломить сопротивление обороняющихся марионеточных войск и посеять хаос.

Однако даже такой успешный рейд дорого обойдется наступающей стороне. Хватит ли у украинских лидеров и командиров на передовой решимости противостоять сотне БТГ, чтобы затем контратаковать, – вопрос открытый.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».