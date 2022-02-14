Что нужно иметь с собой белорусу, чтобы не отказали во въезде в Украину 2 14.02.2022, 14:56

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фото: dpsu.gov.ua

Украинские пограничники требуют подтверждения причин въезда в страну.

После того, как белорусская группа J:Морс попыталась въехать в Украину с территории Гомельской области и получила отказ, в профильных чатах продолжают обсуждать проблему и делиться своими историями пересечения границы, пишет «Флагшток».

Вот одно из последних сообщений:

«Ехали туристическим автобусом этой ночью. На украинской границе пропустили без проблем, спросили только, куда направляемся, в какой город. На белорусской спрашивали основания для выезда. По приглашению на лечение вопросов не было».

Белорусы продолжают теряться в догадках и публикуют противоречивую информацию. Кто-то пишет о том, что украинские пограничники не впускали в страну тех, кто двигался на личных авто или на маршрутном транспорте. Некоторые сообщают, что пускают только по приглашению от родственников в Украине, заверенному у нотариуса.

А как на самом деле? Пограничная служа Украины утверждает, что никаких новых законодательных актов, ограничивающих въезд иностранцев из какой-либо страны, нет. А во въезде иностранцу может быть отказано «в соответствии с действующим законодательством».

Это значит, что правила остаются прежними, просто сейчас украинские пограничники стали требовать подтверждения причин въезда в страну. Если раньше можно было обойтись формальным устным ответом, то сейчас необходимо документальное подтверждение. Такие меры объясняют проведением в Беларуси военных учений и скоплением на белорусско-украинской границе российской техники.

О том, что необходимо иметь при себе белорусу для пересечения границы Украины, напоминает Free Belarus Center:

— Приглашение: от физического лица оно должно быть заверено нотариально, а от юридического достаточно печати организации (например, трудовой договор).

— Если в приглашении не указано, что все расходы принимающая сторона берет на себя, то необходимо наличие средств и обеспечение жильем.

— Сертификат о вакцинации признанными ВОЗ вакцинами или ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до въезда.

— Медстраховка, которая покрывает расходы на лечение от COVID.

Для въезда в Украину всем иностранным гражданам необходимо подтверждать цель визита и способность оплатить расходы, связанные с пребыванием на территории страны, напомнили в свою очередь в погранведомстве.

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