Экс-президент Польши Лех Валенса заявил о готовности немедленно выехать в Киев для защиты Украины

Экс-президент Польши Лех Валенса заявил о готовности немедленно выехать в Киев для защиты Украины3
- 14.02.2022, 15:13
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Польский политик добавил, что посол Украины в Польше уведомлен о таком решении.
Экс-президент Польши Лех Валенса заявил о готовности выехать в Киев для защиты Украины на фоне угрозы вторжения России.
«Сообщаю о готовности немедленно выехать в Киев с целью солидарной защиты», — написал он в своем «Фейсбуке».
Валенса добавил, что посол Украины в Польше уведомлен о такое решении.
Другие детали возможной поездки политик не сообщил.
Он сделал свое заявление, когда появились данные о возможном вторжении России в Украину уже на текущей неделе.