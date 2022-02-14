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Экс-президент Польши Лех Валенса заявил о готовности немедленно выехать в Киев для защиты Украины

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  • 14.02.2022, 15:13
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Экс-президент Польши Лех Валенса заявил о готовности немедленно выехать в Киев для защиты Украины
Лех Валенса
Фото: dpa

Польский политик добавил, что посол Украины в Польше уведомлен о таком решении.

Экс-президент Польши Лех Валенса заявил о готовности выехать в Киев для защиты Украины на фоне угрозы вторжения России.

«Сообщаю о готовности немедленно выехать в Киев с целью солидарной защиты», — написал он в своем «Фейсбуке».

Валенса добавил, что посол Украины в Польше уведомлен о такое решении.

Другие детали возможной поездки политик не сообщил.

Он сделал свое заявление, когда появились данные о возможном вторжении России в Украину уже на текущей неделе.

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