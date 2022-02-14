Белорусская фристайлистка, поддержавшая новые выборы, завоевала «серебро» Олимпиады

Белорусская фристайлистка, поддержавшая новые выборы, завоевала «серебро» Олимпиады13
- 14.02.2022, 15:17
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Поздравляем свободную спортсменку!
Белорусcкая фристайлистка Анна Гуськова завоевала серебряную медаль в соревнованиях по акробатике на Олимпиаде в Пекине.
Прыжок белоруски в суперфинале набрал 107,95 баллов.
Напомним, Анна подписала письмо спортивной общественности, которая выступила с требованием провести повторные выборы президента Беларуси и остановить насилие со стороны силовиков по отношению к жителям страны.