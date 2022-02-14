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Белорусская фристайлистка, поддержавшая новые выборы, завоевала «серебро» Олимпиады

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  • 14.02.2022, 15:17
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Белорусская фристайлистка, поддержавшая новые выборы, завоевала «серебро» Олимпиады
Анна Гуськова
Фото: Getty Images

Поздравляем свободную спортсменку!

Белорусcкая фристайлистка Анна Гуськова завоевала серебряную медаль в соревнованиях по акробатике на Олимпиаде в Пекине.

Прыжок белоруски в суперфинале набрал 107,95 баллов.

Напомним, Анна подписала письмо спортивной общественности, которая выступила с требованием провести повторные выборы президента Беларуси и остановить насилие со стороны силовиков по отношению к жителям страны.

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