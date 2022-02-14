«Зарплата от 0,9 рубля до 152 рублей» 1 14.02.2022, 15:18

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фото: ABW.BY

Какие нарушения выявляют у таксистов столичные налоговики.

Какие нарушения допускают столичные перевозчики и с какими ситуациями сталкиваются городские налоговики, проверяющие их работу, — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».

Не секрет, что у пассажиров нередко возникают претензии к качеству услуг, которые предоставляют автомобили, работающие под брендами иностранных диспетчеров. К сожалению, у налоговиков тоже появляются вопросы к тем схемам работы, которые используют перевозчики. Дело в том, что схемы эти не всегда белые.

С одной из таких ситуаций столкнулись представители налоговой инспекции Ленинского района. Они и рассказали подробности.

В поле зрения сотрудников попало ООО «Л», которое оказывало услуги по перевозке пассажиров. Его деятельность была организована с помощью популярного сейчас интернет-приложения.

— Мы постоянно проводим анализ работы таких фирм. Смотрим, какие цифры они показывают в своих декларациях и сколько реально отъездили их авто. В случае с ООО «Л» получилось так, что плюс к красноречивым результатам анализа у них была текущая задолженность по уплате налогов, — ввела в курс дела заместитель начальника инспекции МНС по Ленинскому району г. Минска Алина Прудникова.

Сотрудники инспекции решили пообщаться с водителями компании-перевозчика. Но не тут-то было!

— Отправили около 300 уведомлений. Поначалу водители к нам приходили, но потом перестали. Оказывается, менеджеры фирмы в своем чате разместили специальную инструкцию — в налоговую не ходить, со специалистами не общаться. Мол, никакого наказания за это не будет, — рассказала А. Прудникова. — Тем не менее мы плотно работали с ООО «Л» все прошлое лето: собирали информацию, проводили анализ. Тем водителям, которые не пришли на беседу изначально, придется это сделать, потому что информацию о них мы передадим в управление оперативных мероприятий городской налоговой.

В марте 2021 г. (именно тогда была зарегистрирована фирма) в ней числились 666 авто. В мае их стало гораздо больше — 2 127. Но к августу (после всех перипетий с налоговой) заказы выполняли всего 14 машин.

Любопытно, что количество работников за весь период деятельности ООО «Л» составило всего 211 человек. Но еще интереснее данные по заработной плате. Согласно имеющейся отчетности, водители получали от 0,9 рубля до 152 рублей в месяц. Это по документам для налоговой. А по факту водителям ежемесячно выдавали около 1 000 рублей наличкой.

— Как показывает практика, такие фирмы-нарушители регистрируются и работают около года. Прогоняют наличку, выплачивают зарплату в конвертах своим сотрудникам, а затем реорганизуются — например, вливаются в другую компанию и таким образом уходят от своих обязательств перед бюджетом, — отметила замначальника инспекции.

Налоговикам удалось установить, что многие водители ООО «Л» работали без оформления трудовых договоров и получали заработную плату в конвертах. Эти деньги (наличка) на расчетный счет фирмы никогда не зачислялись.

— В общей сложности ООО «Л» уклонилось от уплаты подоходного налога на сумму свыше 500 тыс. рублей, — констатировала собеседница.

Налоговики также выяснили, что фирма не располагалась по тому юридическому адресу, который был указан в документах о регистрации. Договор аренды помещения не заключался.

Что примечательно: учредителем и руководителем организации являлось лицо, ведущее асоциальный образ жизни. Деятельность от имени фирмы этот человек никогда не осуществлял, печать и документы были переданы неустановленному лицу.

— Что грозит за такие нарушения? Для реальных организаторов бизнеса это однозначно уголовная ответственность. Плюс фирма выплачивала зарплату в конвертах своим сотрудникам. Это тоже уголовно наказуемо, — подчеркнула А. Прудникова.

В деле ООО «Л» финальную точку поставит суд.

Справочно

Специалисты отмечают, что фирмы и ИП, работающие в сфере перевозок, нарушают действующее законодательство не так уж редко. Но масштаб допущенных «ошибок» различается. Чаще всего таксисты не соблюдают порядок использования кассового оборудования, «забывают» выдавать пассажирам чеки, если услуга предоставлялась за наличный расчет. В некоторых автомобилях платежные терминалы и вовсе отсутствуют. В налоговой подчеркивают: те, кто сознательно нарушает действующее законодательство, не должны ни на секунду забывать, что в каждой районной инспекции города постоянно ведется работа по выявлению недобросовестных перевозчиков.

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