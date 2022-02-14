Российская нефть потекла к талибам 3 14.02.2022, 16:37

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Фото: EPA

Кремль ищет покупателя на случай нефтяного эмбарго.

Экономика Афганистана, где к власти пришли боевики террористического движения «Талибан», снабжается российскими углеводородами. Об этом рассказал спецпредставитель президента по Афганистану, директор второго департамента Азии министерства иностранных дел Замир Кабулов, пишет finanz.ru.

По его словам, речь идет в первую очередь о нефтепродуктах и горюче-смазочных материалах.

Отсутствие международного признания правительства талибов «абсолютно не мешает» бизнесу продолжаться, а проблема заключается разве что в том, что упал спрос, поскольку «нет экономической активности», сообщил Кабулов.

Помимо нефтепродуктов, Россия поставляет талибам цемент, металлоконструкции и древесину.

«Торговля идет транзитом через страны Центральной Азии, у которых тоже много своих экономоператоров, которые с афганцами работают. Появляются отдельные группы российских или смешанных российско-афганских бизнесменов, которые предлагают свои конкретные услуги и сотрудничество. Мы приветствуем это», - заявил Кабулов, добавив, что такое сотрудничество должно быть «законным и легальным».

Российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов в августе сообщил, что «Талибан» заинтересован привлечь Россию к развитию афганской экономики, включая сырьевые, транспортные и энергетические проекты. Но по словам Кабулова, о крупных инвестициях пока речи не идет, потому что «нет перспектив». «Для этого не только условия безопасности необходимо соблюсти. Большие проекты осуществляются на межгосударственном уровне, и для этого должно быть признанное правительство», - пояснил чиновник. Он добавил, что также не обсуждается вопрос возможного выделения российских кредитов правительству талибов.

Бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, бежавший из Кабула вместе с поддерживаемым США правительством, сообщал ранее, что приход талибов к власти обрушил ВВП страны на 30%.

Уровень бедности в Афганистане, по словам Салеха, достиг 90%.

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