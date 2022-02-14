Названы продукты, способствующие росту детей 1 14.02.2022, 15:37

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Хорошая диета играет неотъемлемую роль в определении роста человека.

Питательная же диета может увеличить шансы и набрать хороший рост. Для каждого ребенка во время его активного роста существует пять суперпродуктов, которые должны быть включены в рацион, чтобы обеспечить оптимальное питание и рост. Об этом пишет Times of India (перевод —lenta.ua).

Лосось

Вам обязательно следует есть рыбу, такую как лосось, который является очень богатым источником омега-3 жирных кислот, очень полезных для растущих детей. Он также богат минералами и белком, которые способствуют росту, наращиванию и восстановлению мышц. Попробуйте включить в рацион вашего ребенка лосося и другую рыбу, богатую омега-3 жирными кислотами.

Яйца

Как и молоко, яйца сами по себе считаются полноценным приемом пищи. В дополнение к белкам они также содержат минералы и кальций, которые жизненно важны для роста, и их ежедневное употребление способствует устойчивому росту и развитию организма.

Сладкая картошка

Сладкий картофель увеличивает количество полезных бактерий в кишечнике и является не чем иным, как супер-едой для детей, которые растут. Витамин А помогает защитить кости и поддерживать хорошее здоровье костей как у взрослых, так и у детей. Волокна, присутствующие в сладком картофеле, также полезны для пищеварительной системы и помогают улучшить пищеварение и другие функции организма.

Ягоды

Все виды ягод, такие как клубника, черника, малина, богаты витамином С, который очень важен для роста клеток и восстановления тканей. Фитонутриенты, содержащиеся в ягодах, необходимы для роста организма, поэтому ягоды следует включать в ежедневный рацион. Употребление небольших порций ягод каждый день вечером — это здоровый вариант перекуса, который может помочь в росте.

Зелень

Зеленые листовые овощи играют важную роль в стимулировании роста детей в период полового созревания. Витамины, содержащиеся в листовой зелени, улучшают плотность костей и делают их крепче, что является дополнительным преимуществом их употребления. Употребления листовой зелени два раза в неделю достаточно для удовлетворения пищевых потребностей растущего ребенка.

Важно! Материал носит исключительно информационный характер и не является призывом к действию или основой для установления медицинского диагноза. Все решения, касающиеся здоровья, должны быть обязательно согласованы с лечащим врачом, призываем обязательно обращаться к специалистам.

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