В Брестской области с молотка на аукционе спускают госимущество 2 14.02.2022, 15:46

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Пока, за полцены.

В Брестской области с молотка на аукционе спускают государственной имущество, пока, за полцены, пишет «Беларусь за МКАДом».

На повторные электронные аукционы выставлены три объекта с понижением цены на 50%.

В Столинском районе на продажу выставлен действующий винзавод (на фото) за 1 410 820 BYN.

В Каменецком районе хотят избавиться от комплекса зданий туберкулезной больницы с оборудованием за 1 026 532 BYN.

А в Барановичском районе на торги выставлено двухэтажное здание школы с сооружениями за 16 668 BYN.

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