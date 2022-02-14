В Брестской области с молотка на аукционе спускают госимущество

В Брестской области с молотка на аукционе спускают госимущество2
- 14.02.2022, 15:46
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Пока, за полцены.
В Брестской области с молотка на аукционе спускают государственной имущество, пока, за полцены, пишет «Беларусь за МКАДом».
На повторные электронные аукционы выставлены три объекта с понижением цены на 50%.
В Столинском районе на продажу выставлен действующий винзавод (на фото) за 1 410 820 BYN.
В Каменецком районе хотят избавиться от комплекса зданий туберкулезной больницы с оборудованием за 1 026 532 BYN.
А в Барановичском районе на торги выставлено двухэтажное здание школы с сооружениями за 16 668 BYN.