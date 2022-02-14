Правительство России избавит граждан от импортной электроники 25 14.02.2022, 15:48

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Северокорейская идея Чучхе о полном самообеспечении продолжает победное шествие по коридорам российской власти.

Правительство РФ поставило задачу обеспечить 100-процентную независимость потребительского рынка и экономики от зарубежной электроники к 2030 году. Как сообщает РБК, об этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил на встрече с представителями отрасли 12 февраля.

Речь идет именно о сегменте гражданской продукции, который, по словам Чернышенко, власти «отдали без борьбы» зарубежным компаниями, поддерживая преимущественно оборонню электронную промышленность.

Это, как считает вице-премьер, должно измениться. К 2030 году высокотехнологичная отечественная продукция должна вытеснить импорт с внутреннего рынка и начать завоевывать зарубежные рынки.

Так, в частности, экспорт должен быть выше продаж внутри России, а по объему производства электроники РФ нужно войти в мировой топ-5. В стране должны появиться собственные уникальные компетенции производства электроники, передали РБК слова Чернышенко три источника, участвовавших в совещании.

По словам вице-премьера, требуется «не просто скопировать, а создать что-то свое».

Выступавший на той же конференции вице-премьер Юрий Борисов объяснил необходимость активного импортозамещения гражданской электроники угрозами санкций. В частности, США в рамках пакета за вторжение в Украину анонсировали запрет на поставки в Россию широкой номенклатуры продукции - от смартфонов и игровых приставок до ноутбуков и стиральных машин.

Как именно создать из ничего отрасль, по развитию которой Россия отставала от Запада еще при СССР, чиновники не пояснили. По словам источников РБК, участникам рынка было предложено «самим придумать», как достичь амбициозной цели.

Сейчас 86% телекоммуникационного оборудования в России - импортное, подсчитали эксперты Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.

В целом же рынок потребительского ширпортреба наполнен зарубежной продукцией на 75%.

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