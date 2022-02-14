«Газпром» не собирается качать газ через Беларусь 4 14.02.2022, 15:55

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Фото: ТАСС

Российская компания не бронирует мощности трубопровода «Ямал — Европа».

«Газпром» не стал бронировать мощности по прокачке газа по трубопроводу «Ямал — Европа» на март, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на GSA Platform.

Предложенные на аукционе объемы в 89,1 млн кубических метров в сутки остались невостребованными. «Газпром» также не стал бронировать дополнительные мощности на месяц вперед через Украину.

Отказ от прокачки газа по трубе, пролегающей по территории Беларуси и Польши, означает, что транзит газа в марте через Беларусь возможен, если поставщик будет выкупать мощности на коротких аукционах.

Напомним, транснациональный газопровод «Ямал — Европа» проходит по территории четырех стран: России, Беларуси, Польши и Германии. «Газпром» перестал бронировать мощности прокачки газа по этому трубопроводу с 20 декабря прошлого года. В результате с 21 декабря практически все время магистраль работала в реверсном режиме, то есть поток газа шел из Германии в Польшу.

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