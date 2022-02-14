«Сирийский миротворец» выманила у белоруса $5 тысяч 6 14.02.2022, 16:05

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Мошенники придумывают новые схемы.

В январе 37-летний минчанин познакомился в социальных сетях с некоей Джилой Мур, сообщает телеграм-канал МВД.

Незнакомка из Интернета представилась миротворцем из Сирии. Она рассказала, что за выполнение опасного задания получила 500 тыс. долларов, и пообещала переехать жить к возлюбленному.

Чтобы показать всю серьезность своих намерений, она сообщила, что выслала минчанину свои вещи, а также тот самый огромный гонорар. Но для получения отправления нужно будет заплатить 5 тыс. долларов за оформление страховки. Минчанин согласился: часть суммы одолжил у знакомых, а оставшиеся деньги взял в кредит.

Через несколько часов белорус получил сообщение якобы от таможенных органов: за получение незадекларированной крупной суммы в валюте нужно заплатить штраф -10 тысяч долларов. Только после этого мужчина понял, что его обманули.

По факту мошенничества проводится проверка.

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