Супербоул-2022: как прошло самое главное событие года в США 14.02.2022, 16:16

Болельщиков удивил рэпер 50 Cent, который выступал вниз головой.

В ночь с 13 на 14 февраля состоялась главное спортивное событие года в США - Супербоул. Это было финальное состязание года за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) Соединенных Штатов Америки, пишет «Униан».

В перерывах между игрой зрители могли увидеть не только трейлеры многих ожидаемых далеко за пределами США киносериальных новинок, но и насладиться выступлениями любимых исполнителей.

Но больше всего болельщиков удивил рэпер 50 Cent, который выступал вниз головой.

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