В Киеве открыли первый центр для записи в бригаду территориальной обороны 14.02.2022, 16:25

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Фото: Александр Медведев / НВ

Власти города предлагают всем желающим бесплатно пройти военные учения.

На улице Крещатик открыли первый центр для записи резервистов и резервисток в бригаду территориальной обороны Киева, сообщает nv.ua.

Также город и Минобороны вырабатывают механизм упрощения системы записи в ряды терробороны. Об этом на своей странице на Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Мы предложили Минобороны и отрабатываем механизм, чтобы максимально упростить процедуру заключения контракта с резервистами. Ибо сегодня она — сложная и растянутая во времени. Доброволец должен несколько дней только справки собирать и ходить в военкомат. Мы же создаем «единое окно», — пишет Кличко.

После он добавил, что первый рекрутинговый центр для резервистов и резервисток в терроборону открыли на Крещатике и в ближайшее время откроют второй на левом берегу города. Центр работает на улице Крещатик, 25, — на первом этаже Киевского городского Центра помощи участникам АТО.

Для комплектования подразделений бригады территориальной обороны была создана горячая линия КГГА: 063 651 44 46.

В Украине формируют подразделения территориальной обороны. Их намерены укомплектовать до конца февраля. Киевские власти предлагают всем желающим киевлянам бесплатно пройти военные учения и присоединиться к 112-й бригаде терробороны Вооруженных сил Украины.

Сейчас в Украине 25 бригад территориальной обороны — в каждой из областей страны и городе Киеве. Основа бригад — постоянный состав из кадровых военнослужащих, а остальные — заключившие контракты резервисты и резервистки; военнообязанные, приписанные к бригаде в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (бывших военных комиссариатах). В каждой из бригад терробороны есть должности резервистов и резервисток всех категорий: офицерские, сержантские, солдатские.

«В территориальной обороне есть место для каждого, кто готов защитить себя, свой дом, семью, город и страну. Благодаря укомплектованию бригад территориальной обороны резервистами и их заблаговременной подготовке сроки готовности можно сократить до 24 часов. Именно так действуют в Израиле, Финляндии, Эстонии, Литве, Польше и т. д.», — пишут на сайте Киевской городской государственной администрации.

С резервистами и резервистками территориальной обороны проводят занятия по тактической, огневой, инженерной, военно-медицинской подготовке, подготовке по связи, топографии и тому подобное.

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