Сколько стоят цветы в День святого Валентина в Минске? 14.02.2022, 16:43

Фоторепортаж с ценами.

«Онлайнер» прошелся по цветочным лавкам 14 февраля в Минске и посмотрел, что и почем там сегодня продают.

Первым делом журналисты направились в переход на вокзале, где царствуют павильоны «ДорОрса». Покупателей в 9:30 утра совсем немного.

— Не боитесь, что сегодня особо не будет продаж? Говорят, что 14 февраля уже не праздник и что цветы покупать не надо, — обратились журналисты к продавцу в стеклянном павильоне.

— Абы что говорят. Все боятся приходить домой без цветов 14 февраля, а то потом останутся без ужина. Хочешь не хочешь, а цветы купить надо. Мы вокзал, у нас тут море людей и очень дешевые цветы.

— Так а очереди же нет. Где очередь?

— Люди работают, им же цветы надо домой нести. Что им, на работу идти с цветами? Перед работой могут только любовнице купить.

Между делом продавец говорит, что неделю-две назад цены на цветы немного подросли. Незначительно, копеек на 20—30.

Журналисты спросили в соседнем павильоне, каких продаж ожидают сегодня.

— Всегда на 14 февраля хорошо брали цветы. Не знаю, как будет в этом году, — говорит продавец, которая упаковывает розы. — Сейчас многие болеют, и видно, что у людей меньше денег. Раньше приходили и брали не задумываясь, а теперь считают, на какой букет им хватит. Дорогие букеты тоже берут, кому-то надо поскромнее, а кому-то не надо. Позавчера у меня взяли три человека букеты по 51 розе. У нас такая аудитория проходяще-уходящая, категории от бедных до богатых.

Ближе к ступенькам перехода — столы, заваленные тюльпанами.

— Они голландские, стоят от трех рублей за штуку. Мы закупаем луковицы в Голландии и сами выращиваем в Беларуси.

Дальше журналисты пошли в супермаркет. В цветочном отделе «Евроопта» сказали, что хорошие продажи букетов пошли прямо с утра.

— Я только успеваю собирать букеты. Есть люди, которые работают по ночам, они не смогут купить цветы вечером, поэтому идут в магазин утром. Продажи идут хорошо, сегодня же и дни рождения, — напоминает флорист Елена.

В витрине, кроме классических для 14 февраля роз и тюльпанов, есть зарубежная экзотика: флорист указывает на гортензию, ранункулюсы, эустому, гиперикум.

— Цены у нас ниже, чем по городу, качество нормальное. Очень многие берут вазоны, чтоб потом высадить цветы на даче.

В Kava i Kvetki сказали, что цены на достойные букеты в их магазине начинаются от 100 рублей.

— У нас много экзотики, половина нашего холодильника — это цветы, которые сложно достать. У нас есть цветы, за которые магазины дерутся на складе.

Хотите ромашек в феврале? Получите, распишитесь. Здесь они продаются по 6,9 рубля, простоят около четырех дней. Кустовая роза здесь стоит 11 рублей, эустома — 12, нарциссы по 2,5 рубля, ранункулюсы по 15.

Такой букет стоит 150 рублей.

В цветочном «Куница» журналисты увидели первый букет для мужчины, он стоит около 180 рублей. Как объяснили, обычно букет для мужчин состоит из грубых цветов.

— Мы делаем букеты, которые не вызывают у мужчин отторжения. Обычно «фу, цветы» — такого нет. Конкретно в этом букете розовые цветы, потому что его парень дарит парню. Букет для директора компании мы бы сделали другим.

Этот, нежный, стоит больше 100 рублей.

Эти два примерно по 50 рублей.

Во флористическом магазине Vetka-kvetka букеты стоят в среднем 300 рублей.

— На текущий момент самый дорогой букет стоит 505 рублей. Цены начинаются от 45—60 рублей, предела у нас нет. Из последних дорогих заказов была корзина цветов за 1800 рублей, — рассказывает флорист Алина.

Фишка магазина — это цветы, которые сложно достать в конкретный сезон.

— Мы опережаем сезонность в Беларуси на два-три месяца, тюльпаны у нас были в ноябре. Сейчас из эксклюзива пионы и сирень. Пионы по 32 рубля, была маленькая эксклюзивная поставка. Сирень по 26 рублей ветка, она восхитительного качества. Уже сейчас у нас есть мимоза.

Цены на розы здесь начинаются от 10 рублей. Чем они лучше тех, что в переходе продаются по три рубля?

— Они отличаются внешним видом, стойкостью. Они пахнут, как будто это розы из сада, и долго стоят. Одна девушка снимала видео, что они простояли у нее три недели.

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