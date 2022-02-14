Сколько стоят «социальные» продукты в Беларуси и за границей? 14.02.2022, 17:13

Фото: Myfin.by

Цены в нашей стране зашкаливают.

В Беларуси уже много лет существует понятие «социально значимых товаров», цены на которые находятся под пристальным контролем государства. С февраля 2021 года им, например, запретили дорожать больше, чем на 0,2% в месяц. Считается, что «социальные» товары самые дешевые. Myfin.by решил посмотреть, сколько стоят их аналоги в других странах.

Какие продукты теперь социально значимые?

В феврале 2021 год список социально значимых состоял из 62 позиций, а с 13 декабря 2021 года там лишь 29 строк. Среди них, например, вермишель (лапша), говядина и свинина на кости, капуста, картофель, кефир, перловка, лук репчатый, мало растительное, масло животное, молоко, мука, сметана, сахар, хлеб, детское питание, морковь, яблоки, яйца и некоторые другие продукты.

Из перечня с конца прошлого года ушли промтовары и такие продукты, как тушенка, гречка, рис, пшено, манка, рыбные консервы.

Как и что сравнивали?

Сравнивать цены социально значимых для нас товаров с заграничными оказалось непросто. Не везде ценят перловую крупу, а предпочитают рис, где-то включают в минимальную потребительскую корзину апельсины и бананы. Не понимают иностранцы и ценности супового набора, а предпочитают филе и вырезку. Поскольку цены далеко не на все продукты можно найти на сайтах статистических ведомств, журналисты сделали условное исследование на основе сведений посетителей ресурса www.numbeo.com, а также сайтов зарубежных магазинов.

Все цены журналисты перевели в белорусские рубли по курсу Нацбанка. Сначала посмотрим, как отличается стоимость «социальных» продуктов в соседних странах. Для сравнения журналисты взяли социально значимые товары и те, которые не входят в этот список, но пользуются спросом у наших покупателей.

Несмотря на контроль, наши социальные цены не самые низкие. В России дешевле хлеб, лук, яйца и еще бананы, цена которых не регулируется. В Украине дешевле два социальных товара: картошка и яблоки, а также говядина, помидоры, апельсины. Польша также обогнала нас по яблокам, апельсинам и картошке, но украинские цены еще ниже. В Беларуси дешевле, чем у всех соседей, оказались: молоко, сыр, куриное филе и, неожиданно, привозной рис.

Затем журналисты решили посмотреть, сколько стоят эти же продукты в безусловно богатых странах, где уровень жизни выше. Конечно, журналисты старались подбирать похожие товары, однако их сравнение может быть не совсем корректным в отношении качества тех или иных товаров.

Их цены действительно в 2-5 раз выше белорусских. Единственное исключение – помидоры в Германии даже среди зимы оказались чуть дешевле наших. Правда, не стоит забывать, что и разница в доходах у нас с этими странами более значительная, чем с соседями.

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