«Бывало, что водители за монтировку хватались и бежали разбираться с влезшими без очереди» 14.02.2022, 16:54

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Ситуация у погранперехода «Берестовица» глазами дальнобойщиков.

Сегодня, 14 февраля, перед ПП «Берестовица» (на границе Беларуси и Польши) десятки дальнобойщиков вышли на дорогу и начали самостоятельно регулировать движение фур — чтобы в колейку не влазили грузовики без очереди.

Водители объяснили zerkalo.io, что не видят в этом ничего удивительного: «Когда власти бездействуют столько лет, то приходится решать проблему самим». Рассказываем подробности этой истории.

Сегодня очередь из грузовиков перед ПП «Берестовица» растянулась на 20 километров. Двигается она очень медленно. Например, один из водителей сообщал, что за 27 часов ожидания в колейке не проехал ни одного сантиметра. Ситуация усугубляется тем, что в очередь влазят фуры, выезжающие с прилегающих дорог. Дальнобойщики говорят, что ГАИ им не помогает, поэтому они вышли на трассу, чтобы регулировать движение самостоятельно и следить за тем, чтобы без очереди в колейку никто не попадал.

Последний раз об этом пункте пропуска журналисты писали в ноябре прошлого года. Тогда перевозчики тоже сообщали о существующей проблеме, прогнозировали, что «когда-нибудь закончится все печально: или лицо кому-нибудь разобьют, или колеса начнут резать».

— Езжу через «Берестовицу» третий год — всегда застреваешь надолго. А все потому, что организация дорожного движения там безобразная. Из-за этого люди на пределе. Вечно там мат-перемат по рации. Бывало, что водители за монтировку хватались и бежали разбираться с коллегами, которые влезли без очереди, — рассказал белорусский дальнобойщик Андрей.

Мужчина объяснил, что основной поток фур к «Берестовице» едет по трассе Р99 со стороны Волковыска. По ней и образуется очередь из грузовиков. Но есть водители-хитрецы, которые хотят эту очередь объехать и для этого используют местные дороги, проходящие через приграничные деревни Тетеревка и Вороны.

«На дороге в самом агрогородке фурам стоять нельзя. Мы останавливаемся до него и после, за выполнением этого следит ГАИ. А посередине Пограничного к трассе с двух сторон примыкают небольшие дороги, по ним можно выехать в другие населенные пункты. Так вот, пока мы стоим и ждем продвижения очереди, с этих улиц прямо в колейку вклиниваются наглые водители, которые в очереди даже не стояли. И плевать им, что по этим улочкам ездить грузовикам запрещено».

— Нормальные водители, которые стоят в колейке, не видят те фуры, что влазят без очереди — далеко. К тому же, чаще это происходит ночью, когда освещения мало, эти хитромудрые еще и фары могут выключить, чтобы незаметно проскочить. Потом становятся за последним «спящим» грузовиком, сами шторки опускают — типа стояли тут давно и тоже спят, — продолжает Андрей.

Еще хуже ситуация днем, когда грузовики прибывают на загрузку в ТЛЦ «Берестовица». Потому что оттуда они напрямую едут на пункт пропуска — стоять в колейке им не приходится.

— На логистический центр приезжает очень много фур. Весь день, пока ТЛЦ работает, оттуда на пункт пропуска ездят грузовики, а мы в колейке стоим и ждем. Наше движение начинается к вечеру, ночи.

Водитель признается, что из-за этого его коллеги вынуждены не спать, работать «по-черному», то есть не соблюдать режимы труда и отдыха — иначе ожидать проезда придется несколько недель.

— И плевать водители хотели на транспортников, которые проверяют, как мы работаем, потому что лучше заплатить штраф, да проехать быстрее. А транспортникам все равно, почему мы так делаем, что толкает на это плохая организация дорожного движения — им главное снять штраф. Гаишникам тоже все равно, кто там без очереди лезет — у них главное ПДД.

Решится ли когда-нибудь эта проблема, Андрей не знает. Но считает, что для этого нужно сделать так, чтобы грузовики с ТЛЦ после загрузки становились в общую очередь, а выезд для фур с маленьких дорог со стороны деревень стал невозможным.

В Пограничном сельсовете журналистам сообщили, что проблема с фурами не нова, и про то, что возмущенные водители выходят на дорогу, они узнают не из новостей, а видят вживую.

— Раньше были разные ситуации: драки, милиция и ОМОН приезжали. Местные жители жаловались нам, что дальнобойщики стоят под окнами домов с заведенными двигателями, спать мешают, ездят часто. На такие сигналы мы всегда реагируем, постоянно ГАИ вызываем. Они сразу приезжают, — сообщили в сельсовете.

Также журналистам рассказали, что сейчас случаи, когда фура едет по местным дорогам через деревни, «можно пересчитать по пальцам». А поэтому считают, что «проблема практически решена».

Напомним, ситуация в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза обострилась в феврале. В начале месяца в очереди простаивало около 3,5 тыс. фур. По данным Госпогранкомитета, на 12.00 14 февраля выезда ожидает 5,5 тыс. грузовых автомобилей.

Причина, по которой очереди настолько длинные, пока не ясна. Российская Ассоциация международных автоперевозчиков заявляет о проблемах с белорусской стороны: по их словам, при пропускной способности ПП «Каменный Лог» в 500 машин в сутки, там оформляют только 300−400 фур. Госпогранкомитет, в свою очередь, указывает на медленную работу иностранных коллег.

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