Еврокомиссия: Подготовка внушительного пакета санкций против России заметно продвинулась 14.02.2022, 17:05

Санкции будет быстро введены в действие в случае необходимости.

Еврокомиссия работает над «внушительным» пакетом жестких санкций в отношении России на случай эскалации российской агрессии против Украины. Об этом заявила сегодня официальный представитель ЕК Дана Спинант на брифинге в Брюсселе, сообщает nv.ua.

«Мы работаем над внушительным пакетом экономических, финансовых и других санкций, которые будут быстро введены против России, если она продолжит свою эскалацию и будет действовать против Украины», — сказала Спинант.

Она отметила, что Еврокомиссия «никогда публично не обсуждает содержание санкций». По словам Спинант, «подготовка этого пакета санкций очень продвинулась, и она координируется с нашими союзниками». Представитель ЕК добавила, что санкции «могут быть быстро введены в действие в случае необходимости».

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Также Еврокомиссия занимается подготовительными мерами, рассказала она.

«Мы работали над серией мер, касающихся различных аспектов, которые могут возникнуть в случае эскалации ситуации. Миграция и беженцы являются одним из разделов этой подготовки», — объяснила Спинант.

Сегодня министры финансов стран Большой семерки сообщили, что страны G7 готовы в случае агрессии России против Украины ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь масштабные последствия для ее экономики.

«Мы готовы коллективно ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь масштабные и незамедлительные последствия для российской экономики», — говорится в заявлении.

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