«На локтях держался и плакал» 6 14.02.2022, 17:39

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Алексей Копылов

В Слуцке пенсионер вытащил мальчика, который провалился под лед в центре города.

65-летний случчанин Алексей Копылов вытащил из реки маленького мальчика. Он провалился под лёд в центре города. Это произошло на реке Случь за мостом в районе 1-й гимназии в воскресенье, 13 февраля.

«Где-то между 16 и 17 часами шёл на рыбалку со спиннингом. Тут девочки навстречу бегут: «Дядя, помогите! Мальчик тонет!» Я и побежал, — рассказал «Кур’еру» Алексей Копылов. — На месте стояла толпа детей, на льду лежала длинная палка. Я кинул сумку и спиннинг, лёг на живот и подполз к мальчику. А он плачет, маленький такой, за лёд держится.

Я быстро выдернул его за руки, а он уже без обуви. Спросил у него: «Где живёшь?» А он растерялся: «Тут вот… тут». Я говорю ему: «Давай быстрей домой в ванну горячую!» Он и пошёл босиком в носках. Девочки с ним были. Я кричу: «Беги бегом!» А он не спеша пошёл напротив маслобазы.

Тут бабуся была. У неё с ногой проблема, ничем не могла помочь. Она вызывала МЧС и «скорую». Но потом перезвонила медикам, отменила вызов. Спасатели приехали. Я им рассказал ситуацию, они уехали.

Бабуся сказала, что мальчик минут 10 был в воде. За это время мог и переохладиться. Ему лет 7 примерно. Он такой маленький. Наверно, подошёл на край льда, а тот откололся. На локтях держался и плакал, испугался, видимо.

Зря женщина отложила «скорую». Лучше бы мальчика забрали врачи. Растёрли бы ему тело. Я только потом подумал об этом подумал. Сколько того мальчика! Точно у его переохлаждение. Всем говорю, сам Бог меня послал, что удалось его спасти.

Это случилось на том берегу Случи, где сделали «Аллею дружбы», выше по течению реки. Там есть большое дерево и расширение. Вот там и остался лёд. Хорошо, что он был прочным. Поэтому я смог подползти и выдернул ребёнка.

Сегодня прошёл мимо этого места, там уже другие девочки гуляют. Я спросил, знают ли мальчика и где живёт. Те ответили, что где-то в общежитии. На том месте табличку бы какую написать, чтоб дети не лазили».

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