Какие однокомнатные квартиры до $45 тысяч можно купить в Минске 3 14.02.2022, 17:52

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Есть варианты недалеко от центра.

Какое однокомнатное жилье можно прямо сейчас купить в Минске, если в кармане есть $45 000 по курсу. Варианты от «Онлайнера».

$40 000 по курсу

Столько стоит однушка в кирпичном доме 1961 года в переулке Козлова. Площадь — 29,3 кв. м. По словам собственника, на кухне и в жилой комнате сделан ремонт. Квартира продается с мебелью.

Находится она между станциями метро «Площадь Победы» и «Тракторный завод». Есть вся необходимая инфраструктура — от поликлиники и детских садов до магазинов и парковой зоны.

$41 000

Чуть дороже обойдется аккуратное жилье в кирпичной четырехэтажке на улице Денисовской. Размер — 29,8 «квадрата». Его тоже не обошел стороной ремонт: на окнах новые стеклопакеты, на полу ламинат, в санузле плитка. В качестве бонуса — два больших подвала, закрепленные за квартирой.

Здесь неплохое расположение: через дорогу гипермаркет «Корона», во дворе детский сад, возле дома остановка общественного транспорта.

$41 400 в эквиваленте

Такая цена у однушки в панельке 1982 года на улице Алтайской. Площадь — 33,4 кв. м. Из мебели только кухня и шкаф в гостиной, так что придется въезжать со всем своим.

В шаговой доступности магазин, школа, детский сад, остановка общественного транспорта. Удобный выезд на МКАД.

$45 000

Обладая такими средствами, можно рассчитывать сразу на два варианта. Первый — в хрущевке 1960 года на улице Кедышко. Площадь — 30 «квадратов», есть кое-какая мебель. До парка Челюскинцев можно дойти пешком.

Второй вариант тоже в хрущевке, но помоложе: ее построили на улице Берута в 1968 году. Размер жилья — 30,7 кв. м. С ремонтом. Располагается близко от станции метро «Пушкинская».

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