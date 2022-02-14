Как выглядит белорусское «правосудие»4
- 14.02.2022, 18:08
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Сроки, к которым приговаривают политзаключенных, сопоставимы с наказанием за убийство.
Житель Барановичей насмерть избил знакомую — за это его осудили на... 7 лет колонии усиленного режима, сообщает "Еврорадио". Мужчину признали виновным в "умышленном причинении тяжкого телесного вреда, повлекшего по неосторожности смерть".
Для сравнения: политзаключенного Павла Северинца также приговорили к 7 годам колонии усиленного режима-за якобы "организацию массовых беспорядков".
7 лет лишения свободы в колонии усиленного режима присудили также координатору гражданской кампании "Европейская Беларусь" Евгению Афнагелю.
На том же процессе активистам кампании Павлу Юхневичу, Максиму Винярскому и блогеру YouTube-каналу "Серый кот" Дмитрию Козлову дали по 5 лет колонии усиленного режима.
Активистку и редактора телеграм-каналов Ирину Счастную наказали 4 годами колонии общего режима.