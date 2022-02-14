Какая погода ждет белорусов на этой неделе? 2 14.02.2022, 18:13

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Прогноз на 15-17 февраля.

15 февраля на территории Беларуси сохранится влияние области повышенного атмосферного давления. Ночью малооблачно, днем переменная облачность. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный, местами порывистый, пишет pogoda.by.

Температура воздуха минимальная ночью от 0°С по юго-западу до -8°С по востоку Беларуси, максимальная днем +1..+7°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

16-17 февраля скажется влияние фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы.

16 февраля облачно с прояснениями. Ночью местами по республике, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром ожидаются слабые туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью -5..+2°С, по востоку страны до -7°С, днем +1..+8°С.

17 февраля преобладание облачной погоды. На большей части территории страны ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром слабые туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью -1..+5°С, днем +2..+8°С, по юго-западу Беларуси до +10°С.

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