Николай Козеко о серебре Анны Гуськовой: Душа прыгала от счастья 4 14.02.2022, 18:52

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Николай Козеко

Легендарный тренер прокомментировал серебро фристайлистки, подписавшей письмо за честные выборы.

На Олимпиаде в Пекине фристайлистка Анна Гуськова выиграла «серебро». Впервые за много лет легендарный тренер национальной команды лыжных акробатов Николай Козеко следил за соревнованиями не со снежного склона, а у телевизора. Несмотря на это, не скрывает эмоций Николай Иванович: он очень рад за Анну и сразу же отправил ей смс с поздравлением. Эмоциями от победы Николай Козеко поделился с блогом «Отражение». Мы перепечатываем этот текст.

— Анна реализовала свой потенциал. Конечно, условия для соревнований были достаточно тяжелые. Я понимаю и вижу, что многое было сделано благодаря волевым усилиям Ани, — прокомментировал выступление спортсменки Николай Козеко. — Она была заряжена на борьбу во время каждого прыжка. Было видно, что она отдавалась полностью.

— Что творилось у вас на душе, когда поняли: у Анны медаль?

— Я очень радовался. Аня периодически мне звонила. Мы все время были в контакте, [я] поддерживал ее. Иногда после тренировочных процессов она задавала сложные вопросы, — рассказывает легендарный тренер и говорит, что последний раз они общались три дня назад. О чем именно — не озвучивает, но, шутит: «советы пошли на пользу». — Серебряную медаль она завоевала тем же прыжком, что и золото в корейском Пхенчхане.

— Прыгали от счастья, когда поняли — медаль?

— Я не прыгал, — улыбается Николай Козеко, — но душа прыгала.

— А была небольшая грусть от того, что от первого места Анну отделило совсем немного?

— Соревнования для Ани складывались не совсем гладко. Я думаю, стоит довольствоваться тем, что есть. Как написано в Библии, довольствуйся малым. А здесь не малое, это все-таки серебряная медаль. Это плод нелегкого труда.

— Впервые за столько лет вы — не на Олимпиаде, не рядом со спортсменами. Каково оно?

— Там (в Пекине. — Прим.) — все мои ученики: и тренеры, и спортсмены. Это все те, с кем я работал. В каждом из них частичка моего труда. Я очень доволен тем, что дело продолжается. Это прежде всего. Что то, что начиналось с нуля, оно не заглохло из-за одной, скажем так, дури. Значит, оно было крепким. Значит, заложен крепкий фундамент. И я доволен, что этот фундамент закладывал я.

— Уже связывались с Анной?

— С ней сейчас не свяжешься. У нее допинг-контроль, но я отправил ей смс. Написал: «Аня, поздравляю».

— А с родными Анны уже успели поговорить? Как они?

— Общался с крестной мамой. Она сказала: плачет он счастья. А мама Ани телефон отключила.

— А вы сами как будете праздновать?

— Завтра начинаются мужские соревнования, еще рановато праздновать, — шутит Николай Иванович. — Еще идет борьба, но, конечно, этот момент мы отметим.

Напомним, после выборов-2020 Николай Козеко выступил против насилия, за что и пострадал. Сейчас Николая Ивановича фактически не допускают к тренировкам. Он занимается лишь методической работой. Спортсмены писали в поддержку тренера коллективное обращение, но это не изменило ситуацию. Со сборной работают Дмитрий Дащинский и Михаил Курлович.

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