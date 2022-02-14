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Сегодня задерживали активистов «Европейской Беларуси» Леонида Кулакова и Майу Наумову

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  • 14.02.2022, 19:34
  • 3,264
Сегодня задерживали активистов «Европейской Беларуси» Леонида Кулакова и Майу Наумову
Леонид Кулаков

Сейчас активисты на свободе.

14 февраля около 11 часов утра в Минске задержали активистов «Европейской Беларуси» Леонида Кулакова и Майю Наумову, сообщают правозащитники.

Их отвезли в Первомайский РУВД, где провели беседу. Потом с 12.00 до 17:30 их держали в камере, после чего отпустили.

Во время беседы милиционер сообщил активистам, что их задержание связано с предстоящим «референдумом».

«Профилактическое» задержание оппозиционных активистов перед значительными событиями в Беларуси практикуется уже не первый год.

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