Сегодня задерживали активистов «Европейской Беларуси» Леонида Кулакова и Майу Наумову

Сегодня задерживали активистов «Европейской Беларуси» Леонида Кулакова и Майу Наумову1
- 14.02.2022, 19:34
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Сейчас активисты на свободе.
14 февраля около 11 часов утра в Минске задержали активистов «Европейской Беларуси» Леонида Кулакова и Майю Наумову, сообщают правозащитники.
Их отвезли в Первомайский РУВД, где провели беседу. Потом с 12.00 до 17:30 их держали в камере, после чего отпустили.
Во время беседы милиционер сообщил активистам, что их задержание связано с предстоящим «референдумом».
«Профилактическое» задержание оппозиционных активистов перед значительными событиями в Беларуси практикуется уже не первый год.