Сегодня задерживали активистов «Европейской Беларуси» Леонида Кулакова и Майу Наумову 1 14.02.2022, 19:34

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Леонид Кулаков

Сейчас активисты на свободе.

14 февраля около 11 часов утра в Минске задержали активистов «Европейской Беларуси» Леонида Кулакова и Майю Наумову, сообщают правозащитники.

Их отвезли в Первомайский РУВД, где провели беседу. Потом с 12.00 до 17:30 их держали в камере, после чего отпустили.

Во время беседы милиционер сообщил активистам, что их задержание связано с предстоящим «референдумом».

«Профилактическое» задержание оппозиционных активистов перед значительными событиями в Беларуси практикуется уже не первый год.

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