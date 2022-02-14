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Лукашенко хочет залезть в криптовалютные кошельки белорусов

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  • 14.02.2022, 20:38
  • 5,308
Лукашенко хочет залезть в криптовалютные кошельки белорусов

Диктатор подписал указ о формировании реестра адресов виртуальных кошельков.

Александр Лукашенко подписал указ №48 «О реестре адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков и особенностях оборота криптовалюты», сообщает его пресс-служба.

Указ подразумевает формирование Парком высоких технологий реестра адресов виртуальных кошельков, использовавшихся в противоправной деятельности, и установление порядка его функционирования. Сообщается, что новый документ призван якобы исключить случаи теневого финансирования запрещенной в Беларуси деятельности и защитить участников рынка цифровых активов от утраты имущества.

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