Зеленский объявил 16 февраля в Украине днем единения 3 14.02.2022, 20:52

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В этот день на зданиях во всех населенных пунктах Украины должны поднять государственный флаг.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 16 февраля в Украине объявлено Днем единения. Документ опубликовано на сайте главы государства.

В этот день на зданиях во всех населенных пунктах должны поднять государственный флаг, в 10:00 прозвучит гимн Украины, а иностранные диппредставительства должны провести «имиджевые мероприятия» для единения и поддержки Украины.

Тем же указом Зеленский поручил Кабину принять меры для повышения зарплаты военных с 1 марта 2022 года на 30%, а повышение зарплат военных Госпогранслужбы и нацгвардии «довести до 20% с начала 2022 года».

Президент поручил создать информационную платформу UАразом, которая должна будет каждый день информировать «о реальном состоянии ситуации с безопасностью», мер и проводить разъяснительную работу о деятельности государственных органов.

Зеленский также требует от Кабмина ускорить создание и функционирование системы территориальной обороны и «обеспечение мер по подготовке граждан к национальному сопротивлению».

Согласно указу, госорганы должны обеспечить «присутствие должностных лиц на работе и выполнение обязанностей в соответствии с присягой».

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