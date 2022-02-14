В Мозыре умер активист Владимир Невмержицкий 1 14.02.2022, 21:03

Владимир Невмержицкий

Он был активным членом партии Николая Статкевича «Народная Грамада».

В Мозыре умер активист 51-летний активист Владимир Невмержицкий.

Перед смертью Владимир Невмержицкий сильно болел, у него было онкологическое заболевание.

Он был активным членом партии Николая Статкевича «Народная Грамада», во время президентских выборов 2020 года пытался выдвигаться в президенты в рамках стратегии Николая Статкевича как один из «кандидатов протеста».

Жена Николая Статкевича Марина Адамович написала о Невмержицком в Facebook:

«Мы все восхищались его мужеством и силой духа. Владимир до последнего скрывал свою болезнь, поддерживал друзей и близких. Последние недели он находился на лечении в онкологическом центре, куда к нему ежедневно, до последнего дня, с угрозами приходили каратели. За два последних года, начиная с апреля 2020 года, он пережил множество арестов и обысков. Владимир отказался покидать Беларусь: под его опекой была престарелая мать», - написала Марина Адамович.

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