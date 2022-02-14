Путин на встречах с Шойгу и Лавровым держал их на расстоянии за многометровым столом 1 14.02.2022, 21:06

Фотофакт.

На встречах президента РФ Владимира Путина с министром обороны Сергеем Шойгу и главой МИД России Сергеем Лавровым, которые прошли 14 февраля в Кремле, собеседники находились на большом расстоянии друг от друга.

Путин принял министров по очереди. Каждый из них сидел на одном и том же месте – удаленном от места, где сидел президент РФ.

Российский блогер Рустем Адагамов опубликовал в Twitter скриншоты эфира телеканала "Россия 24", на которых видно, что Путин держит Шойгу и Лаврова на расстоянии.

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