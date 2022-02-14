Зеленский обратился к украинцам 2 14.02.2022, 21:10

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Владимир Зеленский

Видео.

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к народу Украины. Видео опубликовали в YouTube 14 февраля.

«Великий народ великой страны. Обращаюсь к вам в этот напряженный момент. Перед нашей страной – серьезные внешние и внутренние вызовы, которые требуют от меня и каждого из нас ответственности, уверенности и конкретных действий. Нас пугают большой войной и в который раз назначают дату вторжения. Это уже не первый раз. С нами системно ведут войну на всех фронтах: на военном – увеличивают контингент вокруг наших границ, на дипломатическом – пытаются лишить нас права самостоятельно определять внешнеполитический курс, на энергетическом – ограничивают поставки газа, электроэнергии и угля. На информационном фронте пытаются посеять панику», – сказал он.

Президент заявил, что Украинское государство сегодня «сильно как никогда».

«Сегодня мы четко понимаем все вызовы, которые стоят перед нами. Мы уверены в себе, но не самоуверенны. Мы понимаем все риски. Ежедневно. Мы постоянно следим за ситуацией, просчитываем разные сценарии, готовим достойные ответы на все возможные агрессивные действия. Мы четко знаем, где вблизи нашей границы чужая армия, ее численность, локации, оборудования и планы. Нам есть что противопоставить. У нас прекрасная армия. Наши парни и девушки имеют уникальный боевой опыт и современное оружие, эта армия в разы сильнее, чем восемь лет назад», – подчеркнул глава государства.

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