Белорусская фристайлистка, завоевавшая «серебро» Олимпиады, известна активной гражданской позицией 2 14.02.2022, 21:18

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Анна Гуськова

Анна Гуськова выступала за честные выборы, а также вступилась за Козеко и Романовскую.

В понедельник Анна Гуськова завоевала для Беларуси вторую медаль в Пекине-2022, взяв серебро в женском фристайле. Это не первая олимпийская награда спортсменки: четыре года назад она вернулась из Пхенчхана чемпионкой.

Последние полтора года складывались для Гуськовой непросто. В жизни фристайлистки после президентских выборов-20220 хватало событий, не связанных со спортом, пишет «Трибуна».

Одной из первых подписала письмо свободных спортсменов

Белорусская сборная по фристайлу одной из первых в белспорте отреагировала на беззаконие, которое устроили в стране носители формы по приказу Лукашенко в августе 2020-го. Фристайлисты приняли сторону народа, и уже через десять дней после выборов ряд представителей вида подписал письмо спортивной общественности, выступив с требованием провести повторные честные выборы президента Беларуси и остановить насилие со стороны силовиков. Обращение поддержала в том числе и Гуськова – ее фамилия стала восьмой в списке.

Поддержала Романовскую

Наиболее активно из фристайлистов события в Беларуси переживала чемпионка мира-2019 Александра Романовская. Главный тренер сборной Николай Козеко назвал спортсменку «оголенным нервом всей команды», которая «лучше всех чувствует боль тех людей, которые попали в ужасные переделки». Девушка начала выражать свои мысли еще до 9 августа.

Через месяц после выборов репрессии дошли и до команды фристайлистов. В сентябре 2020-го легендарного Козеко лишили президентской стипендии, а его подопечную Романовскую решили уволить из РЦОП по фристайлу «за прогул».

7 октября Козеко и Романовская ответили на вопросы журналистов в офисе TUT.BY. Поддержать своего тренера и коллегу по команде пришла почти вся фристайлистская сборная, в которой была и Гуськова.

Подписала письмо в поддержку Козеко

Однако на этом расправы не были исчерпаны. Перед началом сезона-2020/21 Козеко отстранили от непосредственной работы с главной командой, хотя формально он там до сих пор остается главным тренером. О таком репрессивном решении Минспорта фристайлисты узнали перед сбором в Финляндии, который проходил в конце осени 2020-го. Козеко просто не оказалось в выездном списке команды.

За своего наставника вступилась вся сборная в полном составе. Спортсмены написали письмо на имя министра спорта Сергея Ковальчука.

Бывший охранник Лукашенко не прислушался к просьбе титулованных фристайлистов и не разрешил Козеко тренировать.

Призывала помочь оператору BelSat

1 ноября 2020-го в Минске на проспекте Независимости задержали оператора телеканала BelSat Дмитрия Солтана. Его доставили избитым в Октябрьский РУВД, где забрали камеру и телефон. Сначала Солтану дали 13 суток, а затем задержали по подозрению в нарушении статьи 342 УК РБ («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»). Мимо этой истории не прошла Гуськова, которая высказалась в сторис Instagram.

«Ребята! Случилось то, чего боялись все Димины друзья. Его задержали во время исполнения его же служебных обязанностей (он снимал марш против террора в воскресенье) и вменяют ему статью 342 УК РБ (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Мама Димы сейчас болеет коронавирусом. Ситуация более чем непростая. Нужна материальная помощь на адвоката и на поддержку мамы», – написала Гуськова.

В начале 2021 года Солтан опять оказался в лапах силовиков. 8 февраля оператора вместе с журналисткой Любовью Луневой схватили, когда они работали с камерой в Минске возле филармонии. Протоколы на работников BelSat составили одинаковые: в холле Советского РУВД они якобы «выражали недовольство работой представителей МВД, препятствовали работе милиционеров, громко разговаривали, называли милиционеров карателями и фашистами». По итогу Солтан получил 15 суток, а Лунева – 10.

В июле 2021-го белорусский суд признал экстремистскими сайт и материалы в соцсетях телеканала BelSat.

Ее фото исчезло из книги-подарка Лукашенко, но он таки поздравил ее с медалью в Пекине (правда, непонятно в каком статусе)

Ежегодно 1 сентября первоклассники получают подарочную книгу от Лукашенко «Беларусь – наша Родина». Перед началом учебного года в 2021 году оказалось, что из издания убрали упоминания спортсменов, поддержавших белорусский народ после выборов-2020. Если сравнивать книгу с выпуском от 2018 года, то в ней остались только теннисистка Арина Соболенко и биатлонистка Дарья Домрачева. При этом из издания убрали изображение Гуськовой.

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