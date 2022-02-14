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Международный танцевальный флешмоб прошел в поддержку политзаключенной белоруски

  • 14.02.2022, 21:44
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Международный танцевальный флешмоб прошел в поддержку политзаключенной белоруски

Флешмоб прошел в Украине, Польше, Литве, Германии и других странах.

14 февраля в Украине, Польше, Литве, Германии и других странах прошёл танцевальный флешмоб в поддержку Ольги Горбуновой и других политзаключенных "#RiseForOlga", передает euroradio.fm.

Ольга Горбунова, защитница прав и интересов женщин, бывшая руководительница "Радиславы", с 9 ноября 2021 года находится за решёткой.

В 2016 году она инициировала в Минске флешмоб One Billion Rising. Благодаря ей Беларусь присоединилась к мировой танцевальной компании, которая стартовала в 2012 году и проходит в 190 странах.

Кстати, в Беларуси на сегодня насчитывается более 150 женщин-политзаключенных.

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