Стало известно о «серьезном воспалении» головного мозга у Жириновского 33 14.02.2022, 21:47

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Владимир Жириновский

Российский политик находится в тяжелом состоянии.

Врачи диагностировали у госпитализированного 2 февраля лидера Либерально-демократической партии (ЛДПР) Владимира Жириновского серьезные воспалительные процессы в головном мозге. Об этом сообщается в Telegram-канале «112», передает «Лента.ру».

Политик, по сведениям канала, находится в стабильно тяжелом состоянии и под постоянным наблюдением врачей.

Жириновский все еще остается на кислородной терапии. Подача кислорода происходит с помощью аппарата высокопоточной ИВЛ.

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