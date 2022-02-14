Стало известно о «серьезном воспалении» головного мозга у Жириновского

Стало известно о «серьезном воспалении» головного мозга у Жириновского33
- 14.02.2022, 21:47
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Российский политик находится в тяжелом состоянии.
Врачи диагностировали у госпитализированного 2 февраля лидера Либерально-демократической партии (ЛДПР) Владимира Жириновского серьезные воспалительные процессы в головном мозге. Об этом сообщается в Telegram-канале «112», передает «Лента.ру».
Политик, по сведениям канала, находится в стабильно тяжелом состоянии и под постоянным наблюдением врачей.
Жириновский все еще остается на кислородной терапии. Подача кислорода происходит с помощью аппарата высокопоточной ИВЛ.