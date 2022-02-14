В Беларуси острая нехватка медиков 3 14.02.2022, 22:01

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К работе в больницах привлекут студентов-медиков четвертого курса.

Дефицит медиков в Беларуси достиг такого уровня, что на работу разрешили брать студентов медиков третьего-четвёртого курсов. Соответствующее постановление Минздрав принял 7 февраля, сообщается на Национальном правовом портале.

Студенты, получающие высшее образование по профилю "здравоохранение", допускаются к оказанию медпомощи, если они закончили три курса обучения. Работать они могут "на должностях служащих медицинских работников со средним специальным медицинским образованием в соответствии с профилем (специальностью) получаемого образования".

Также на работу могут брать и студентов, которые получают среднюю специальное медобразование по специальности "Лечебное дело". При этом требуется, чтобы они закончили два курса. Их могут брать на работу медсестрами или медбратьями структурного подразделения, Белорусского общества Красного Креста, а также в выездной бригаде скорой медицинской помощи.

Постановление вступает в силу с 16 февраля.

При этом Минздрав заявляет, будто ситуация с пандемией коронавируса в стране находится под контролем, а из медучреждений увольняют "политически неблагонадежных" медиков.

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