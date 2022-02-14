Талибы перебросили 10 тысяч бойцов к границам ОДКБ 14.02.2022, 22:07

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Фото: AFP

В ближайшее время бойцов поддержат самолеты.

Талибы перебросили на границу Таджикистана и Узбекистана примерно 10 тысяч бойцов. Об этом заявил начальник генштаба вооруженных сил Афганистана Кари Фасихуддин Фитрат, передает mk.ru.

Он пообещал, что вооруженная техникой США и НАТО армия даст отпор любому вооруженному действию. Фитрат подчеркнул, что в ближайшее время эту «мощную силу» поддержат самолеты.

Талибы хотят обосноваться в провинциях, которые граничат с Узбекистаном и Таджикистаном. Последняя республика не стала налаживать с Кабулом отношения и поддерживает остатки сил сопротивления, скрывшиеся на ее территории во время захвата власти в Афганистане.

Этот участок границы считается самым протяженным, гористым и трудно контролируемым. Через него идет большая часть наркотрафика в Россию и Европу. При этом таджикская армия считается самой слабой в Центральной Азии.

По мнению директора аналитического центра Российского общества политологов Андрея Серенко, учитывая террористический статус талибов, их интерес к региону настораживает. Попытки вмешательства в Центральную Азию означают вмешательство в зону стратегических интересов России.

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