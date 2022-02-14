Нацбанк рассказал, что подорожало больше всего 14.02.2022, 22:15

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Нацбанк опубликовал статистику по минимальным и максимальным темпам прироста свободных цен и тарифов в январе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее подорожали туристические услуги, а цены на соль и сахар, как следует, даже уменьшились, пишет «Наша Нiва».

В основном подорожание затронуло, как выглядит, сферу услуг, в пятерке рекордсменов таких три позиции: туристические услуги (рост за год на 27%), ветеринарные услуги (18,7%) и общепит (16,4%). Но есть и потребительские товары. Почему-то аж на 20,6% подорожал майонез, а на 18,7% — ковровые изделия.

А вот цены на некоторые продовольственные товары, согласно этой статистике, почти не менялись. На чай, пшеничную муку и кофе рост всего на 0,7—0,9%. А на соль и сахар цены даже уменьшились — соответственно на 1,2 и 0,9%.

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