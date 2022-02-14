Зеленский распорядился поднять зарплаты украинским военным 1 14.02.2022, 22:24

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Зарплаты повысят на 30%.

Кабмин должен обеспечить с 1 марта 2022 года повышение денежного обеспечения военнослужащих ВСУ на 30%. Об этом говорится в указе о неотложных мерах по консолидации украинского общества, опубликованном на сайте президента Украины Владимира Зеленского, передает liga.net.

Также, согласно указу, правительство должно довести до 20% с начала 2022 года повышение денежного обеспечения военнослужащих Госпогранслужбы и Нацгвардии.

Кроме того, указом предусматривается объявить 16 февраля 2022 года Днем единения. В этот день на домах и сооружениях во всех населенных пунктах будет поднят государственный флаг, в 10:00 будет исполнен государственный гимн.

Посольства Украины за рубежом должны провести имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.

Кабмину Зеленский поручил в однодневный срок утвердить план мероприятий, предусмотрев, в частности:

- обеспечение с 1 марта 2022 года повышения денежного обеспечения военнослужащих ВСУ на 30% и доведение до 20% с начала 2022 года повышения денежного обеспечения военнослужащих ГПСУ и Нацгвардии;

- создание на основе действующих информационных ресурсов единой информационной платформы UАвместе для обеспечения ежедневного информирования населения о реальном состоянии ситуации безопасности, принимаемых мерах по укреплению обороноспособности государства, а также организации надлежащей информационно-разъяснительной работы о деятельности госорганов по вопросам обеспечения безопасности граждан;

- ускорение создания и функционирования системы территориальной обороны, надлежащего ресурсного обеспечения мер по подготовке граждан к национальному сопротивлению.

Государственным органам поручается обеспечить их надлежащее функционирование, пребывание должностных лиц на работе и исполнение ими обязанностей в соответствии с присягой. В случае выявления нарушений к ним должны быть применены в установленном порядке соответствующие санкции.

На брифинге после заседания фракции Слуга народа ее глава Давид Арахамия рассказал, откуда возьмут деньги на повышение зарплат военным.

"Там будет перераспределение. Часть денег из инфораструктуры, с дорог забирается, часть — мы внесли от Кабмина законопроект о повышении ренты на газ..." – сказал Арахамия.

По его словам, в декабре 2021 года из Украины вывели 12 млрд долларов. "Половина из этих денег — компании, которые занимаются газободывающей сферой", – отметил он. Маржа в этих операциях, по словам главы СН, достигала 1200%.

Арахамия сказал, что подготовлен законопроект, согласно которому, "если у тебя маржа обычная индустриальная, то ты в рамках той ренты, в которой ты сейчас, если рыночная стоимость газа больше 400 долл, то ты платишь двойную ренту". Эти деньги будут потрачены на сектор безопасности и на импорт газа, который нужен сейчас НАК Нефтегазу для того, "чтобы сохранить льготную цену для населения".

На повышение зарплат, по словам Арахамии, нужно больше 30 млрд грн.

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